Calciomercato Milan, cessione imminente | Vola in Liga

Il Milan sarebbe molto vicino a piazzare un colpo in uscita sulla base di un prestito per 18 mesi con diritto di riscatto a 25 milioni

Il Milan vuole continuare ad essere protagonista sul fronte mercato. La società rossonera sarebbe ad un passo da un colpo in uscita. La dirigenza milanese già da tempo starebbe valutando la situazione dei giocatori scontenti e così il suo addio sembra ormai imminente.

Calciomercato Milan, Suso ai saluti

Come svelato dal portale iberico “Marca” Suso sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Siviglia, guidato da Julen Lopetegui. Il ds Monchi potrebbe chiudere l’operazione nelle prossime ore sulla base di un prestito della durata di 18 mesi con diritto di riscatto a 25 milioni che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. Stefano Pioli ha cambiato gerarchie nelle ultime uscite di campionato con lo spagnolo che ha collezionato tre panchine consecutive in Serie A, proprio come Piatek. I due rossoneri sarebbero ad un passo dall’addio.

L’affare sembra così in dirittura d’arrivo con il Milan pronto a snellire la rosa a disposizione di Pioli per evitare continui malcontenti all’interno dello spogliatoi. Ancora ultimi giorni di mercato, poi si penserà soltanto al campo. Suso vola in Spagna tornando così in patria dopo tanti anni vissuti da protagonisti in Serie A.

S.I.