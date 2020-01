Calciomercato Inter, addio Vecino: spunta un nome a sorpresa per Conte

Dopo la cessione eccellente di Matias Vecino verso la Premier League, l’Inter potrebbe arrivare a sorpresa su un altro centrocampista dopo Eriksen

Nelle prossime ore l’Inter metterà a segno due operazioni di mercato, una in entrata e l’altra in uscita. Il centrocampista uruguaiano, Matias Vecino, è sempre più vicino all’Everton: la sua cessione sarebbe questione di ore sulla base di venti milioni di euro. A Milano, invece, è previsto l’arrivo di Christan Eriksen dal Tottenham per rinforzare la zona mediana di Antonio Conte. Ma non solo: la società nerazzurra potrebbe anche pensare all’acquisto di un nuovo giocatore a centrocampo.

Calciomercato Inter, Aranguiz per il post Vecino

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il sogno a centrocampo resta quello di Arturo Vidal del Barcellona, ma un suo addio a gennaio sembra impossibile a questo punto dopo l’arrivo di Quique Setien. C’è sempre l’idea Kessie dal Milan, ma nelle ultime ore sarebbe spuntato il nome a sorpresa di Charles Aranguiz, connazionale di Vidale classe 1989, che ha il contratto in scadenza con il Bayer Leverkusen. Sulle sue tracce ci sarebbe anche un forte interessamento del Bayern Monaco per giugno.

L’Inter potrebbe sperare così di compiere un’operazione di mercato last-minute regalando così a Conte un altro elemento di livello da aggiungere al suo centrocampo. Ora lo stesso allenatore nerazzurro dovrà riportare la calma dopo i tre pareggi consecutivi collezionati e con la situazione di Lautaro Martinez da monitorare nelle prossime ore con una possibile pesante squalifica per l’argentino.

S.I.