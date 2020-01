Inter-Cagliari, furia nerazzurra | Conte se ne va!

Furia Conte dopo il pareggio interno di oggi della sua Inter contro il Cagliari. Il tecnico nerazzurro ha lasciato lo stadio tra mille polemiche. Situazione incandescente.

Termina con il punteggio di 1-1 Inter-Cagliari, lunch match della 21/a giornata di Serie A. Gara non senza polemiche per i nerazzurri che perdono altri due punti dopo gli ultimi pareggi in campionato contro Atalanta prima e Lecce poi. Al vantaggio di Lautaro Martinez ha infatti risposto il grande ex dal dente avvelenato, Radja Nainggolan prima di un finale rovente che ha visto l’espulsione del bomber argentino di Conte. Il numero 10 nerazzurro è infatti esploso di rabbia dopo un presunto contatto non fischiato a metà campo iniziando una lunga protesta contro il direttore di gara Manganiello. Tensioni e nervosismo che si sono protratte anche al fischio finale ed oltre con un Conte letteralmente su tutte le furie.

Inter, Conte furioso: lascia lo stadio

La rabbia di Antonio Conte è proseguita quindi dopo la fine di una partita ricchissima di polemiche. Il tecnico interista non ha parlato alle tv e in conferenza stampa e nemmeno i giocatori hanno parlato in zona mista. L’ex allenatore della Juventus ha infatti lasciato San Siro scurissimo in volto e visibilmente arrabbiato senza dunque rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa. L’unico a parlare sarà Handanovic alle tv.

La coda velenosa di Inter-Cagliari potrebbe inoltre lasciare strascichi pesantissimi per Lautaro Martinez che potrebbe pagare a carissimo prezzo il rosso con relativa reazione avuta nei confronti del direttore di gara Manganiello. L’argentino potrebbe infatti incassare più di una sola giornata di squalifica rischiando anche il derby.

