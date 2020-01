Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna | Assalto immediato a Lautaro!

Nuovo indizio di mercato importante per quanto riguarda il futuro di Lautaro Martinez: la rivelazione nelle ultime ore di Catalunya Ràdio

La sconfitta del Barcellona in casa del Valencia ha riportato grossi malumori all’interno della squadra blaugrana. Come svelato da Catalunya Ràdio a causa del grave infortunio di Luis Suarez, che starà fuori per diversi mesi, negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato potrebbe preparare l’offensiva decisiva per l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, protagonista con la maglia nerazzurra in questa prima parte di stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, è sfida all’Inter | Pronto l’assalto

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez prima scelta del Barcellona

“El Toro” è diventato implacabile sotto porta con 16 gol complessivi (l’ultimo contro il Cagliari) e tre assist vincenti che hanno così attirato gli interessi delle big d’Europa, tra cui c’è il forte interessamento del Barcellona in vista della prossima stagione. Le dinamiche potrebbero cambiare con lo stesso club catalano, pronto a formulare un’offerta importante negli ultimi giorni per rinforzare il reparto offensivo. Lautaro, inoltre, è molto amico di Messi, che avrebbe consigliato alla stessa dirigenza blaugrana il suo acquisto per sostituire al meglio il centravanti uruguaiano fermo ai box.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio folle col Napoli | Il piano anti-Inter di Paratici

La società nerazzurra, infine, non sarebbe pronta a lasciar andare via a gennaio il giocatore, vincolato da una clausola di 111 milioni di euro inserito all’interno del suo contratto. Tutti i discorsi di una sua possibile cessione saranno rinviati alla prossima estate con lo stesso “El Toro”, ambito dai maggiori club europei. Il Barcellona lo tiene d’occhio: vorrebbe subito il formidabile attaccante argentino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso | “Non so cosa accadrà in futuro”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, l’idea di Paratici | Grazie ad Emre Can arriva l’erede di Dybala

Calciomercato Inter, muscoli per Conte | Arriva a zero da Guardiola!

S.I.