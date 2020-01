Calciomercato Inter, clamorosa idea Messi | Tutti i dettagli

Dopo i colpi di gennaio l’Inter prepara il possibile assalto al campione per la prossima estate: si può liberare anche a parametro zero

Con l’arrivo dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, l’Inter ha ripreso a camminare spedita in campo e fuori. Tante le strategie di mercato ben delineate con numerosi colpi già messi a segno finora: l’ultimo, in ordine di tempo, dovrebbe essere Christian Eriksen dal Tottenham. La stessa società nerazzurra sarebbe sempre al lavoro anche in ottica futura con possibili colpi entusiasmanti da scaldare per sempre il cuore dei propri tifosi.

Calciomercato Inter, il sogno si chiama sempre Messi

Dai tempi dell’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, i nerazzurri hanno sognato l’arrivo di Lionel Messi, rimasto fedele in tutti questi anni al Barcellona. Una carriera da urlo con la maglia blaugrana diventando uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, dopo la trafila del settore giovanile dei catalani. In scadenza di contratto nel 2021, la Pulce potrebbe liberarsi anche a parametro zero chiedendo successivamente un ingaggio monstre. In questa stagione lo stesso campione argentino ha messo a segno ben 17 gol conditi da 9 assist vincenti ai propri compagni: un rendimento importante all’età di 32 anni. Il suo futuro è sempre molto incerto. Cosa farà da ‘grande’?

Nello scorso ottobre lo stesso Messi ha provato ad immaginare il suo futuro lontano da Barcellona durante l’intervista rilasciata a TyC Sports: “Da qui non voglio andarmene, non ho l’idea di trasferirmi da Barcellona“. Infine, ha concluso: “Ho il sogno di poter giocare al Newell’s Old Boys, in Argentina, ma non so se potrà succedere. Ho una famiglia ed è il mio primo pensiero. Vivo in un posto che mi ha dato tutto. Sono calmo e posso dare ai miei figli un futuro spettacolare”. L’Inter continua a sognare, ma l’affare Messi resta impossibile.

