Calciomercato Juventus, affare fatto | Oggi le visite mediche!

Ormai l’addio è ad un passo con il calciatore della Juventus che è procinto di firmare per il trasferimento lontano da Torino. I bianconeri infatti hanno ormai ceduto il calciatore che può così provare una nuova esperienza dopo che con la squadra allenata prima da Allegri, ed ora da Sarri, non ha mai convinto, non riuscendo a diventare un perno di un club che lo ha ormai relegato fuori dal progetto. Ecco quindi di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, l’addio ormai imminente

I numeri per lui parlano chiaro, con la maglia della Vecchia Signora ha giocato poco, senza mai incidere realmente. Un calciatore che ha provato anche ad andare via in prestito, ma il rendimento è sempre stato altalenante tanto da tornare questa stagione alla base, mettendo a referto un’unica presenza, in Coppa Italia. Ora la nuova chance dove potrà dimostrare le proprie qualità. Una chance da non buttare via per lui che arrivato in Italia come giovane promettente, non si è mai dimostrato all’altezza, deludendo i vertici bianconeri che hanno puntato su di lui e gli stessi tifosi.

Calciomercato Juventus, oggi le visite mediche

La squadra allenata da Sarri quindi gli dirà addio già nella giornata di oggi. Il calciatore di cui stiamo parlando è infatti Pjaca, il quale è ad un passo dall’addio, con il Cagliari pronto ad accoglierlo già a partire dalla giornata odierna. Sono infatti in programma le visite mediche che sanciranno il suo passaggio nel club sardo. Non è però l’unico calciatore in uscita in questo mercato invernale, siccome l’accordo si sta cercando anche per il passaggio di Emre Can al Borussia dortmund, con i tedeschi che starebbero pressando la Vecchia Signora per l’acquisizione del turco.

G.S.