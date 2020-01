Calciomercato Inter, altro rinforzo per Conte | Colpo UFFICIALE!

Dopo l’arrivo di Ashley Young, l’Inter ha ufficializzato il secondo colpo in entrata di questa sessione invernale di calciomercato

La notizia era nell’aria ormai da giorni, adesso è ufficiale: Victor Moses è un nuovo giocatore dell’Inter. Si tratta del secondo rinforzo per Antonio Conte in questa sessione invernale di calciomercato dopo Ashley Young. Ecco la nota ufficiale del club nerazzurro:

“Victor Moses è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore nigeriano classe 1990 arriva in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione.

Il filo che lega Victor Moses al pallone è intriso di passione, significati profondi, sofferenze e gioie. È una storia di riscatto e determinazione, di enorme forza e carattere. Giocava per le strade di Kaduna, Nigeria, dove era nato. Scendeva in strada con gli amici, scalzo, un pallone tra i piedi, sole o pioggia. È stata una di quelle giornate, vissute tra uno scatto e un dribbling, a cambiare per sempre la sua vita e la sua traiettoria: si ritrovò senza papà Austin e mamma Josephine, strappati via da un pomeriggio di follia, uccisi in casa durante scontri di matrice religiosa. In quel preciso giorno, Moses – che non era in casa proprio perché impegnato a giocare a calcio con gli amici – fu costretto a diventare grande. Non aveva ancora compiuto 12 anni”.