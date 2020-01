Calciomercato Milan, problema in attacco: nuovo estimatore dalla Premier

Il Milan deve risolvere il problema legato agli esuberi di lusso, tra i quali spicca soprattutto Krzysztof Piatek per il quale non arrivano offerte soddisfacenti.

Tra le squadre più attive di questo mercato di gennaio c’è sicuramente il Milan che dopo aver rinforzato a dovere il roster di Pioli sembra finito in una fase di stallo dovuta ad alcuni problemi in fase di uscita. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic d’altro canto ha restituito nuova verve ai rossoneri reduci da un buon filotto di risultati utili consecutivi. Lo svedese ex Galaxy ha infatti avuto un grande impatto dando una corposa scossa all’ambiente rossonero, troppo piatto nelle giornate precedenti. Il ritorno del gigante di Malmoe ha però fatto finire nel dimenticatoio Krzysztof Piatek divenuto ora un vero e proprio ‘problema’ da gestire. Per le altre news di mercato CLICCA QUI

Calciomercato Milan, offerte insoddisfacenti per Piatek: spunta il Manchester United

Il mercato del Milan è infatti bloccato da situazioni come quelle del polacco e di Suso, ormai non più centrali nel progetto ma complicati da piazzare al prezzo giusto. Per quanto riguarda Piatek secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset’ in via Aldo Rossi non è arrivata nessun offerta convincente per lasciarlo andare.

Piatek ha però diversi estimatori tra Premier League e Bundesliga, ma ciononostante il Milan non può accettare una svalutazione del cartellino pagato ben 35 milioni di euro appena un anno fa. Dall’Inghilterra inoltre sono arrivate nuove sirene dopo quelle relative a Tottenham ed Aston Villa. Il polacco ex Genoa interesserebbe infatti anche al Manchester United che nelle scorse ore ha perso per infortunio Rashford, il quale dovrà restare fuori per due mesi.

