Il Milan non ha intenzione di cedere Theo Hernandez nel prossimo calciomercato estivo. Il terzino francese è felice in rossonero: l’assalto di Paratici è rimandato al 2021

Il Milan ha iniziato a carburare dopo il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, con l’ultimo successo sull’Udinese targato dalla doppietta del redivivo Rebic. A continuare a fare la differenza e a strappare applausi resta però Theo Hernandez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO | 25 milioni per la fascia

Il laterale francese si sta esprimendo ad alti livelli, uno dei pochi acquisti azzeccati dalla dirigenza di Via Aldo Rossi nell’ultimo mercato estivo. L’ex Real Madrid è stato voluto fortissimamente da Maldini, per un’operazione da 20 milioni di euro con i ‘Blancos’. Il classe ’97 è uno degli alfieri dello scacchiere di Pioli e ha attirato l’interesse di tante big d’Europa anche per la prolificità dimostrata in zona gol.

Calciomercato Juventus, il Milan blinda Theo Hernandez: assalto rimandato

Theo Hernandez è infatti il miglior marcatore del Milan, con le sei reti complessive (5 in Serie A e 1 in Coppa Italia) realizzate nella stagione in corso. Società di Premier, Bundesliga ma anche la Juventus ha messo sotto la lente d’ingrandimento il giovane terzino goleador. Il Milan però non pensa adesso di privarsi del giocatore (sotto contratto fino al 2024, ndr), con lo stesso Theo molto felice dell’avventura sulle sponde del Naviglio e che vorrebbe indossare per almeno un’altra stagione la maglia rossonera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, mossa Paratici | Bernardeschi via: arriva l’erede di Higuain

La ‘Vecchia Signora’ dell’estimatore Paratici dovrà così rimandare all’estate 2021 un eventuale assalto per Hernandez, soprattutto in caso di addio tra un paio di stagioni di Alex Sandro. Il valore di mercato del laterale mancino nato a Marsiglia sta crescendo vertiginosamente e attualmente è raddoppiato rispetto all’investimento fatto in estate dal Milan. Sicuramente, quando si verificheranno le condizioni, servirà un’offerta importante per strapparlo al ‘Diavolo’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, cessione al Barcellona | Messi dice no

G.M.