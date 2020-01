Calciomercato Inter, colpaccio Marotta | ‘Scippo’ al Milan

In orbita Inter torna a girare il nome di un vecchio interesse nerazzurro: il rinnovo non è ancora arrivato e la società resta vigile sul giocatore

Molto spesso giocatori cercati per più sessioni di calciomercato da alcune squadre, continuano incondizionatamente ad essere nel mirino. In casa Inter l’interesse per Giacomo Bonaventura continua da quando il centrocampista militava nell’Atalanta con il numero 10. La beffa per i nerazzurri fu il passaggio del calciatore all’altra sponda del Naviglio, al Milan. Quest’estate però questo interesse prolungato dei nerazzurri potrebbe finalmente concretizzarsi.

Calciomercato Inter, sgarbo al Milan: tentazione Bonaventura

Il passaggio da una squadra all’altra della stessa città, la decisione di passare dalla parte del rivale, non è mai facile da digerire per i tifosi. Questa è l’operazione che sarebbe nei piani dell’Inter. I nerazzurri infatti starebbero pensando a Giacomo Bonaventura, vecchio pallino della società interista, già dai tempi dell’Atalanta. Al momento il centrocampista milita con la maglia avversaria, quella del Milan. Il suo contratto è in scadenza a giugno di questo anno, ma fino ad ora ancora non si è parlato di rinnovo con la società rossonera. Questo ritardo nella trattativa per il rinnovo potrebbe agevolare i cugini interisti, che potrebbero puntare a rilevare il giocatore che interessa da tempo addirittura a parametro zero. Il numero 5 rossonero al momento sarebbe valutato intorno ai 18 milioni di euro. In caso di mancato rinnovo i nerazzurri sarebbero i primi interessati al calciatore. Non rinnovare sarebbe una decisione che ai tifosi rossoneri non andrebbe giù facilmente.

