Aumenta la concorrenza per Dani Olmo e il Milan valuta il da farsi. Tre le offerte ricevute dalla Dinamo Zagabria: i croati decideranno in questi giorni

Sembrava procedere nel migliore dei modi la trattativa tra il Milan e la Dinamo Zagabria per Dani Olmo. Le parti avevano lavorato sotto traccia in queste settimane e si era raggiunto un accordo di 20 milioni più 5 di bonus. Il tutto era stato nascosto dalla società rossonera per non creare l’interesse di altre squadre. La notizia, però, ha ormai fatto il giro del mondo e per questo ora si complica la trattativa per l’acquisto del calciatore spagnolo.

Aumenta la concorrenza: oltre al Milan, su Olmo ci sono anche Wolverhampton e Lipsia

Come riporta Sport Mediaset, una volte conosciute le cifre della cessione di Dani Olmo, sono intervenute altre squadre per provare a battere la concorrenza del Milan. Wolverhampton e Lipsia si sono fiondate di prepotenza sul giovane talento classe 1998, anche perché la Dinamo Zagabria non intende aspettare le prossime sessioni di mercato, per cui è pronta a cedere subito Olmo al miglior offerente per fare cassa. La decisione è prevista per la fine di questa settimana

Le offerte per Dani Olmo

Il Milan non intende andare oltre i circa 25 milioni complessivi offerti, mentre le offerte delle contendenti potrebbero risultare più invitanti. La squadra più vicina sembrerebbe il Lipsia, che ha messo sul piatto 16 milioni di euro che però sarebbero affiancati da bonus importanti. Infatti, i tedeschi avrebbero aggiunto un guadagno del 10% alla Dinamo Zagabria in caso di futura cessione di Dani Olmo. Una soluzione che potrebbe far entrare nelle casse del club croato circa 40 milioni. L’offerta migliore però sembrerebbe arrivare dal Wolverhampton, club pronto a far partire una trattativa con cifre ancor più importanti. Sul piatto 25 milioni subito e un guadagno del 20% sui trasferimenti futuri. Il Milan sembrava a un passo da Olmo nei giorni scorsi, ma in seguito a queste offerte i rossoneri potrebbero defilarsi. Le cifre sono troppo alte, ci sarebbe anche un ingaggio di circa 2.5 milioni all’anno da pagare: il futuro del talento spagnolo, dunque, è sempre più lontano dall’Italia.

