Inter, infortunio Brozovic | Il comunicato ufficiale

Ci sono aggiornamenti per Brozovic dell’Inter che dopo l’infortunio, attende quindi di sapere di più su quello che sarà il suo recupero.

Ci sono aggiornamenti per il calciatore dell’Inter che dopo l’infortunio, attende quindi di sapere di più su quello che sarà il suo recupero. Per la squadra nerazzurra infatti una doppia beffa, non solo il deludente pareggio in casa del Lecce che ha portato i ragazzi di Conte a quattro punti dalla Juventus, ma anche l’infortunio del centrocampista che di conseguenza ha lasciato la squadra di Milano “corta” nella zona mediana del campo.

Inter, si attendono aggiornamenti su Brozovic

Nessuno si sarebbe aspettato un calo dell’Inter in questo momento della stagione. Soprattutto perché sembrava arrivato il periodo in cui il club nerazzurro potesse spingere sull’acceleratore per puntare a scalare le gerarchie e di conseguenza superare anche la Juventus. Al momento così non è però stato e l’infortunio di Brozovic ha portato ancora malumori in attesa di un mercato che si speri porti i rinforzi richiesti al tecnico che vuole quindi puntare ad un nuovo salto di qualità. Ecco quindi che lo stop del croato è un fulmine a ciel sereno. Ecco di conseguenza cosa è stato comunicato in merito alla sua uscita dal campo dal Via del Mare domenica scorsa.

Inter, il comunicato nerazzurro

Il forte centrocampista dell’Inter, diventato un perno dell’allenatore, si è infortunato durante la gara contro i giallorossi uscendo dallo stadio in stampelle. Per lui si pensava che potesse trattarsi di un infortunio grave, ma nella mattinata di oggi, secondo quanto riportato dall’Inter in un comunicato: “Il calciatore è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica dopo un trauma subito al termine della gara contro il Lecce. Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”. Non è però escluso che potrebbe addirittura recuperare ed essere a disposizione già per la gara contro il Cagliari. Escluso di conseguenza l’interessamento dei legamenti

G.S.