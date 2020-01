DAZN, dall’Inter a Barcellona e Real: la programmazione del weekend

Comunicata la programmazione di Dazn per il prossimo weekend con gli orari e le date dei vari sport che verranno trasmessi dall’emittente.

Comunicata la programmazione di Dazn per il prossimo weekend con gli orari e le date dei vari sport che verranno trasmessi dall’emittente. Si tratterà di un fine settimana importante dal punto di vista calcistico e non solo. Infatti ricordiamo che l’emittente trasmesse tre gare del campionato italiano, ma anche all’estero è riuscita ad ottenere partite di spicco. Un traguardo importante e che proietta sempre più in alto Dazn, che può contare anche sulla figura professionale e di un certo livello estetico come Diletta Leotta.

Dazn, il programma per la Serie A

Il prossimo sarà un weekend importante per la nostra Serie A infatti l’Inter è chiamata a rispondere dopo il deludente pareggio al Via del Mare contro il Lecce. La squadra allenata da Conte sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, con il match in programma nel lunch match della domenica. Inoltre, ci sarà anche l’Atalanta, la quale deve riprendersi dopo l’inaspettato e sorprendente tonfo contro la Spal a Bergamo. Sfiderà un Torino che tra le mura amiche può fare molto male, la partita è in programma per sabato alle ore 20:45. Infine, ultima gara che verrà trasmessa è Sampdoria–Sassuolo, che si giocherà domenica alle ore 15:00. C’è anche il campionato cadetto nella programmazione DAZN. Il via venerdì con Empoli-Chievo, mentre sabato c’è Cittadella-Benevento alle ore 15 e domenica il posticipo tra Ascoli e Frosinone.

Dazn, programmazione estera ed altri sport

Sempre nel fine settimana, ci sarà tanto calcio internazionale su Dazn. Si parte con la sfida tra Valencia-Barcelona, sabato alle 16.00, in una gara fondamentale per la lotta alla vetta nella Liga. Sarà trasmesso poi anche Vallaloid-Real Madrid, domenica alle ore 21. Inoltre, sarà disponibile anche il quarto turno di FA Cup con Chelsea, Leicester e Tottenham in campo nel pomeriggio di sabato. Tra le dirette della piattaforma streaming anche la Ligue 1.

Per quanto riguarda l’offerta multisport spiccano gli Australian Open di tennis grazie ai canali Eurosport disponibli su DAZN e la partenza del WRC con la prima gara di stagione: Rally di Montecarlo da giovedì 23 gennaio.

