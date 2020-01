Calciomercato Roma, non solo Politano | Affare con la Juventus

Continua a tenere banco la querelle tra Roma e Inter per Politano. Scontro totale tra le società: giallorossi pronti a virare su un altro obiettivo

Le ultime settimane della sessione invernale di calciomercato in Serie A sono state infuocate dalla trattativa tra Inter e Roma con protagonisti Politano e Spinazzola. Dopo il mancato accordo tra le società ed il ritorno alle proprie squadre di appartenenza per entrambi i calciatori, le possibilità di vedere il ritorno nella capitale del numero 16 nerazzurro erano rimaste comunque concrete. Ma dopo i botta e risposta degli ultimi giorni tra i dirigenti dei due club difficilmente la trattativa potrà avere risvolti positivi. I giallorossi sono pronti a puntare su altri obiettivi, tra cui anche un giocatore della Juventus.

Calciomercato Roma, obiettivo in casa Juventus se salta Politano: i dettagli

Ormai è scontro totale tra la Roma e l’Inter. Il mancato accordo tra le società per lo scambio di prestiti che vedeva protagonisti Politano e Spinazzola ha infatti incrinato il rapporto tra le due società. Negli ultimi giorni sembrava che si potesse raggiungere un accordo per il trasferimento del solo Politano in giallorosso, sopratutto dopo che il giocatore avrebbe lasciato la capitale in lacrime per tornare a Milano. Ma il botta e risposta tra Ausilio e Petrachi degli ultimi giorni avrebbe complicato notevolmente la trattativa. A questo punto la Roma non vorrebbe attendere ulteriormente le decisioni nerazzurre e sarebbe pronta a cambiare obiettivo. Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, ai nomi già noti di Suso, Shaqiri e Januzaj, si sarebbe aggiunto quello di Federico Bernardeschi, scontento dello scarso minutaggio concessogli in bianconero, soprattutto dopo il grave infortunio di Zaniolo. La capitale sarebbe una meta gradita al calciatore ex Fiorentina, che punterebbe a riscattarsi in vista di Euro 2020. E l’incontro di Coppa Italia di mercoledì sera tra Juventus e Roma potrebbe già essere un’ottima occasione per le due società per aprire la possibile trattativa.

M.D.