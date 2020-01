Calciomercato Juventus, non solo Rakitic | Il Barça offre un altro Top

L’asse Torino-Barcellona è molto caldo nelle ultime ore: dopo i contatti per lo scambio Rakitic-Bernardeschi, spunta una nuova idea di mercato

La Juventus continua a parlare con il Barcellona con la possibilità di imbastire nuove trattative che accontenterebbero i due top club europei. L’asse è diventato davvero bollente con tante idee di mercato e con i possibili scambi: da Pereira-Marques e Rakitic-Bernardeschi. Ma non solo: i catalani avrebbero chiesto ancora una volta il centrocampista bianconero inserendo come contropartita tecnica il blaugrana.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte nei guai | Un big rischia un lungo stop

Calciomercato Juventus, scambio Arthur-Bentancur: la risposta dei bianconeri

Da tempo il Barcellona guarda in casa della Juventus per il centrocampista uruguaiano, Rodrigo Bentancur, che finora ha collezionato ben 1210 minuti con quattro assist all’attivo. E, proprio per arrivare al connazionale di Suarez, il club blaugrana avrebbe offerto il centrocampista brasiliano Arthur, che arriva da un periodo di inattività dopo l’infiammazione all’osso pubico. Nell’ultima sfida vinta contro il Granada ha collezionato sette minuti per riprendere, a poco a poco, il ritmo partita. A causa dei vari infortuni il sudamericano ha collezionato finora soltanto 926 minuti. Dai bianconeri è arrivato un secco no per il possibile scambio tra il brasiliano e il bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo di scena | Il giocatore è in città

Con l’arrivo di Quique Setien sulla panchina del Barcellona le gerarchie potrebbero cambiare con il ritorno da titolare di Arturo Vidal, fuori dai piani di Valverde. La Juventus continua a monitorare da vicino soprattutto la situazione Rakitic, che sarebbe l’ideale per il centrocampo a tre di Maurizio Sarri. Il club bianconero cercherà di regalare innesti importanti al tecnico toscano già a partire da gennaio per continuare ad essere protagonisti sui tre fronti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, 100 Milioni | Marotta progetta il doppio colpo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, occhi in casa Juve | 35 milioni

Calciomercato Inter, 100 Milioni | Marotta progetta il doppio colpo

S.I.