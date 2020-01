Calciomercato Inter, addio Politano | Le cifre del trasferimento

L’Inter lavora per l’addio di Politano con il calciatore intenzionato a lasciare Milano a breve, proprio perché sempre più fuori dal progetto nerazzurro.

L‘Inter lavora per l’addio di Politano con il calciatore intenzionato a lasciare Milano a breve, proprio perché sempre più fuori dal progetto nerazzurro. Il calciatore infatti sarebbe propenso a lasciare la squadra allenata da Conte con l’allenatore che dal suo arrivo non l’ha mai valorizzato come l’esterno avrebbe in realtà voluto. Di conseguenza le voci che portano ad un suo cambio di maglia si rimbalzano, con le ultime novità che lo avvicinano all’addio.

Calciomercato Inter, l’addio di Politano ad un passo

Il fallimento della trattativa con la Roma ha rallentato l’operazione che porterà al suo trasferimento lontano dalla città lombarda. Infatti, con lo scambio che sarebbe dovuto concludersi con Spinazzola non andato a buon fine, l’ex Atalanta sembrerebbe propenso alla permanenza nella capitale. Dall’altra parte invece il calciatore che ha militato nel Sassuolo non è contento della possibilità di poter restare con la casacca nerazzurra e starebbe premendo affinché si riaprissero le porte di Trigoria. Naturalmente ora con cifre diverse e probabilmente senza inserire nell’operazione nessuna pedina di scambio.

Calciomercato Inter, formula per l’addio dell’ex Sassuolo

La squadra allenata da Conte è pronta a far partire Politano con direzione Roma. Sta ancora da definire quella che è la formula per l’addio, con calciomercato.it che riporta di un possibile prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Numeri importanti per un calciatore che cerca rilancio e potrebbe avere l’opportunità proprio nella capitale dove ad accoglierlo ci sarebbe Fonseca, il quale vuole puntare su di lui per l’attacco avanzato giallorosso.

