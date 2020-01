Calciomercato Inter, occhi su Giroud: pericolo dalla Spagna

Non solo centrocampo per l’Inter che continua a tenere d’occhio anche Olivier Giroud per regalare un’alternativa a Conte. Occhio però alla beffa.

La frenata in campionato nell’ultima giornata contro il Lecce spinge l’Inter a rilanciare sul mercato per dare a Conte le giuste alternative ad una rosa non troppo profonda. La squadra è stanca e l’allenatore chiede rinforzi per tenere il passo Juventus che corre spedita in vetta alla classifica. Messe a posto le fasce con gli arrivi di Young, già ufficiale, e Moses, prossimo alla firma, ci sarà poi da puntellare il centrocampo con il sogno Eriksen ed infine l’attacco dove i nerazzurri desiderano ancora un vice-Lukaku. In tal senso principale obiettivo per l’attacco dell’Inter è senza ombra di dubbio il francese Olivier Giroud. L’ex Arsenal è da tempo ai margini della rosa del Chelsea, club con il quale i nerazzurri stanno allargando i rapporti. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Inter, infortunio Brozovic | Il comunicato ufficiale

Calciomercato Inter, Giroud nel mirino ma occhio al Barcellona

Giroud sembra ormai in procinto di lasciare la compagine allenata da Lampard che gli ha sempre preferito il più giovane Abraham. Per questo motivo il campione del mondo transalpino appare la pista più percorribile per Marotta e Ausilio che proveranno a soddisfare le richieste di Conte. Occhio però alla beffa che potrebbe arrivare dalla Spagna. Il Barcellona infatti è a caccia di un nuovo numero 9 dopo il brutto infortunio occorso a Luis Suarez che dovrà rimanere lungamente ai box.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, intreccio per l’attacco: Messi decisivo

Il preferito dei blaugrana è Pierre Aubameyang che però sarà complicatissimo da strappare all’Arsenal a stagione in corso. Per questo motivo in cima alla lista dei desideri catalani è finito Rodrigo, attaccante spagnolo del Valencia. A spaventare l’Inter però ci potrebbero essere le alternative ‘low cost’ finite sul taccuino degli uomini mercato del Barça che rispondono ai nomi di Llorente del Napoli, e soprattutto Giroud, monitorato proprio dai nerazzurri. Ad ogni modo il club milanese rimane comunque in pole per il bomber francese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo di scena | Il giocatore è in città

Calciomercato Inter, 100 Milioni | Marotta progetta il doppio colpo

G.B.