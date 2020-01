Calciomercato Inter, Marotta tenta il sorpasso alla Juve | Incontro in sede!

Una trattativa pronta a prendere il volo con Marotta a lavoro per lo ‘sgambetto’ ai danni degli acerrimi rivali della Juventus. Ecco cosa sta accadendo.

Una trattativa pronta a prendere il volo con l’Inter che lavora per lo ‘sgambetto’ ai danni degli acerrimi rivali della Juventus. Ecco cosa sta accadendo. La squadra allenata da Conte infatti starebbe provando a portare a Milano un obiettivo vivo dei bianconeri che Paratici ha messo nel mirino nelle scorse settimane. Concluso però da pochi minuti l’incontro tra l’agente e Marotta che ha quindi posto le basi per andare avanti e provare a farlo nerazzurro.

Calciomercato Inter, pronto lo ‘sgambetto’ alla Juventus

I nerazzurri stanno quindi trattando e sarebbero di conseguenza pronti a giocarsi tutte le carte possibili per assicurarsi il centrocampista tanto ricercato da Marotta. Il dirigente infatti durante l’incontro andato in scena questo pomeriggio a Milano ha avuto modo di trattare in una prima mossa che sicuramente porterà alla risposta della Vecchia Signora. Non sono esclusi ribaltoni, come quanto accaduto qualche settimana fa per Kulusevski, che dato ormai come un giocatore dell’Inter, ha poi firmato per la Juventus. Insomma, per i due club un confronto che si sposta sul mercato, dopo che già in campionato stanno battagliando per la prima posizione in classifica.

Calciomercato Inter, Marotta pronto al colpo a sorpresa

La squadra interista infatti ci starebbe provando per il giovane centrocampista del Manchester United, Chong. Il calciatore infatti non rinnoverà il proprio contratto con la squadra inglese e di conseguenza sarebbe propenso all’addio a partire dalla prossima estate. Infatti la squadra italiana può prenderlo quindi a zero. Proprio grazie a questa favorevole ipotesi, sono numerosi club che si sono catapultati su di lui, tra cui anche la Juventus di Paratici, pronta a lottare fino all’ultimo secondo per l’acquisizione del giocatore. Il ragazzo aveva in testa solo la Juventus fino a poco tempo fa, tanto che la trattativa poteva ormai definirsi conclusa. Poi però si è inserita l’Inter che ha scombussolato ogni piano mentre il centrocampista chiede 2,5 milioni di stipendio e delle maxi commissioni.

G.S.