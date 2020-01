Calciomercato Inter, il Real Madrid ‘facilita’ la cessione di Gabigol

L’Inter potrebbe dire molto presto addio a Gabigol, infatti il calciatore sarebbe in procinto di lasciare il club nerazzurro grazie anche al Real Madrid.

L’Inter potrebbe dire molto presto addio a Gabigol, infatti il calciatore sarebbe in procinto di lasciare il club nerazzurro grazie anche al Real Madrid. In questo lungo mercato invernale infatti la squadra allenata da Conte non ha ancora ‘piazzato’ l’attaccante che di conseguenza resta ancora a Milano prima che arrivi l’offerta giusta per l’addio. Ora, grazie anche ai Blancos, ci sarebbe la svolta decisiva che permette al club allenato da Conte di togliersi dal carico un ingaggio pesante. Ecco per quale motivo.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, colpo di scena | Il giocatore è in città

Leggi anche —> Calciomercato Inter, occhi in casa Juve | 35 milioni

Calciomercato Inter, il Real Madrid aiuta i nerazzurri

Gabigol è un obiettivo vivo del Flamengo che vuole riportarlo in patria dopo che il brasiliano si è reso protagonista durante l’ultima Copa Libertadores. Dopo l’esperienza in nerazzurro sembrava infatti che l’attaccante fosse in ormai un calciatore che non potesse competere ad alti livelli, ma proprio con la maglia del club brasiliano ha trovato rivalsa attirando su di sé l’interesse anche di alcune squadre europee. Alla fine però nulla si è concluso e sarebbe in procinto di tornare a giocare proprio con il Flamengo, che sarebbe stato aiutato in questo senso dal Real Madrid di Zidane. Ecco perché gli spagnoli risultano fondamentali nella conclusione positiva della trattativa.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, intreccio per l’attacco: Messi decisivo

Leggi anche —> Inter, Conte nei guai | Un big rischia un lungo stop

Calciomercato Inter, Gabigol ringrazia i Blancos

Leggi anche —> Calciomercato Inter, intrigo Vidal: l’annuncio di Setien

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Perisic torna e riparte | Destinazione clamorosa!

Se quindi per Gabigol ci sono grandi probabilità di tornare in Brasile il merito è anche del Real Madrid. La squadra spagnola infatti ha acquistato Reinier, il giovane talento del Flamengo. Un contratto per lui fino al 2026 e costerà poco più di 30 milioni di euro. Questa cifra permette al club brasiliano di avere liquidità e per poter quindi investire sull’attaccante ora tornato all’Inter. Insomma, operazione di mercato che può quindi concretizzarsi grazie e soprattutto all’intervento dei Galacticos che ha così liberato un posto all’interno della rosa del Flamengo.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, spunta un nuovo colpo da Londra: Conte esulta

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Marotta scatenato | Chiuso un altro colpo!

G.S.