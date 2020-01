Highlights video Brescia-Cagliari 2-2: gol, tabellino e azioni della 20a giornata di Serie A. Gol e spettacolo al Rigamonti: super Torregrossa e Joao Pedro

Al Rigamonti finisce 2-2 la sfida tra Brescia e Cagliari: Joao Pedro sblocca il match, poi una doppietta di Torregrossa capovolge la situazione. Nel finale un rigore dello stesso brasiliano fissa il risultato sul definitivo pareggio. Espulso anche Balotelli.

Serie A, tabellino Brescia-Cagliari 2-2

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Romulo, Tonali, Ndoj (46′ Dessena); Spalek (46′ Bjarnason); Torregrossa, Donnarumma (74′ Balotelli). A disposizione: Andreacci, Gastaldello, Aye, Magnani, Skrabb, Viviani, Martella, Semprini, Balotelli. Allenatore Corini.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (88′ Cerri), Cigarini (72′ Oliva), Rog (54′ Ionita); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. A disposizione: Cragno, Rafael, Lykogiannis, Walukiewicz, Birsa. Allenatore: Rolando Maran.

Arbitro: Giua di Olbia

Ammoniti: Ndoj (B), Torregrossa (B), Pisacane (C), Tonali (B), Nandez (C), Balotelli (B), Ionita (C), Pellegrini (C)

Espulsi: 80′ Balotelli (B)

Marcatori: 20′, rig. 67′ Joao Pedro (C), 26′, 49′ Torregrossa (B)

Highlights Brescia-Cagliari 2-2

La sintesi video Brescia-Cagliari offerta da Sky Sport

