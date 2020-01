Napoli-Fiorentina: precedenti, statistiche e dove vederla in Tv e streaming

Statistiche, precedenti dove vedere in tv e streaming il match di campionato tra Napoli e Fiorentina, in programma domani alle ore 20:45.

Turno di campionato fondamentale in Serie A, con sfide di livello e che si prospettano infuocate. Tra le tante gare in programma spicca il match in programma tra Napoli e Fiorentina al San Paolo alle ore 20:45. Una gara che vede i partenopei dover rispondere dopo la sconfitta di settimana scorsa con la Lazio. Da sottolineare che in settimana gli azzurri sono scesi in campo contro il Perugia, superando il turno di Coppa Italia. Dall’altra parte la Fiorentina è reduce dal successo nei confronti dell’Atalanta al Franchi negli ottavi di finale della competizione nazionale. In classifica, invece, i Viola hanno conquistato 21 punti, tre in meno rispetto al Napoli. Obiettivi naturalmente differenti con i ragazzi allenati da Iachini che puntano a risollevarsi, ma oltre ad una salvezza tranquilla, non hanno “traguardi prefissati” mentre Gattuso deve portare i suoi in zona Europa.

Napoli-Fiorentina: dove vedere l’incontro in tv e streaming

Il match che si giocherà al San Paolo sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform che può essere attivabile sottoscrivendo sul sito un abbonamento al costo di 9,99€ mensili con la possibilità di attivare il rinnovo automatico. La gara sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Napoli-Fiorentina: i precedenti tra le due compagini nella massima serie

Sono ben 69 le partite disputate al San Paolo tra Napoli e Fiorentina, con i precedenti nettamente in favore della squadra di casa. I partenopei infatti hanno vinto 32 delle ultime partite giocate, con 21 pareggi e 16 successi ospiti. Anche dal punto di vista dei gol segnati, gli Azzurri sono in vantaggio con un parziale di 88 a 65. Statistiche che cambiano totalmente se si prendono in considerazioni gli incontri totali. In questo caso 48 vittorie del Napoli, 39 pareggi e ben 52 trionfi Viola. Nel confuto dei gol segnati, toscani avanti sul 175 a 149.

Napoli-Fiorentina: l’arbitro del match

Per la gara che si giocherà domani alle ore 20:45 è stato designato il sig. Pasqua della sezione di Tivoli che sarà coadiuvato da Paganessi e Colarossi, mentre al VAR ci sarà Fabbri. Il quarto uomo sarà infine il sig. Abisso.

