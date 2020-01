Milan-Udinese: precedenti, statistiche e dove vederla in Tv e streaming

Statistiche, precedenti dove vedere in tv e streaming il match di campionato tra Milan e Udinese, in programma domenica alle ore 12:30.

Nell’ormai tipico e rinomato lunch match della Serie A si gioca Milan-Udinese nella gara valida per la 20esima giornata del campionato. I rossoneri dopo la convincente vittoria sul Cagliari vogliono continuare a vincere e sorprendere per risalire la china dopo una partenza shock. Dall’altra parte i friulani hanno infilato tre successi consecutivi, vantando le vittorie su Sassuolo, Lecce e Cagliari. Risultati che hanno permesso di staccarsi dalle zone basse della classifica e di arrivare a collezionare 24 punti, solo uno in meno alla squadra allenata da Pioli. Una gara che si prospetta quindi entusiasmante e che dal risultato che può regalare sorprese.

Milan-Udinese: dove vedere l’incontro in tv e streaming

Il match che si giocherà tra Milan e Udinese sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la piattaforma del gruppo Perform che può essere attivabile sottoscrivendo sul sito un abbonamento al costo di 9,99€ mensili con la possibilità di attivare il rinnovo automatico. La gara sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Milan-Udinese: i precedenti tra le due compagini nella massima serie

In casa del Milan sono ben 44 i match giocati tra i due club. Le statistiche dicono di ben 24 partite vinte dai rossoneri, a fronte di 15 pareggi e 5 successi bianconeri. Grande divario dal punto di vista dei gol segnati, con il Diavolo in vantaggio 97 a 47. Nel confuto totale sono 89 i mach totali. Anche in questo caso in vantaggio è il Milan, con 39 vittorie, 33 pareggi mentre in 17 occasioni a trionfare è stata la squadra avversaria. Per quanto riguarda le reti segnate, 63 in più rispetto ai friulani.

Milan-Udinese: l’arbitro del match

La partita Milan–Udinese di domenica a San Siro sarà arbitrata dal sig. Luca Pairetto, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Santoro. Per quanto concerne il Var, ci sarà il collega Calvarese con l’assistente Di Iorio. Quarto uomo invece il sig. Prontera.

