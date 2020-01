Calciomercato Milan, addio Suso | Un ex Inter per lui

Il Milan dovrà fare i conti con la situazione dei numerosi giocatori scontenti: spunta uno scambio a sorpresa con l’ex Inter

Una vera e propria rivoluzione. Il Milan vorrebbe così allestire una rosa altamente competitiva in vista del girone di ritorno per provare a centrare la qualificazione in Champions League. Dopo il ritorno di Ibrahimovic l’ambiente rossonero si è scaldato notevolmente con due vittorie e un pari tra Serie A e Coppa Italia. Ora gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi alla dirigenza milanese per cercare di accontentare le richieste ormai fuori dal progetto. Uno degli indiziati a partire nella sessione invernale è il talentuoso giocatore spagnolo, Suso, che sta rendendo sotto le aspettative. Ora l’ex Liverpool è pronto a dire addio per ritrovare stabilità mentale in primis. Ma non è il solo: verso l’addio ci sarebbe anche l’attaccante polacco Piatek, in gol in Coppa Italia contro la SPAL.

Calciomercato Milan, scambio a sorpresa Kondogbia-Suso

Nelle ultime ore il suo profilo è stato accostato con insistenza alla Roma in un possibile scambio con il turco Under, ma il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Spagna dopo l’esperienza all’Almeria. A sorpresa il Valencia sarebbe sulle sue tracce e, per arrivare all’esterno offensivo del Milan, il club spagnolo potrebbe offrire il centrocampista ex Inter Geoffrey Kondogbia. Finora il giocatore ha collezionato 15 presenze condite da una rete in Champions League: l’idea di un suo ritorno a Milano potrebbe prendere piede per riscattarsi in Italia dopo l’esperienza non esaltante in maglia nerazzurra.

Il successivo cambio di sistema di gioco di Pioli con il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2 potrebbe accelerare la trattativa. L’ex Inter sarebbe perfetto per la mediana a due con Suso che farebbe il percorso inverso per essere più decisivo dopo le ultime prove deludenti in rossonero. La dirigenza milanese starebbe così aspettando per poi prendere una decisione definitiva che accontenterebbe tutte le parti coinvolte. Attualmente la cosa certa è una soltanto: lo spagnolo lascerà il Milan nella sessione invernale con l’agente Mino Raiola sempre protagonista dopo l’affare Ibrahimovic.

