Calciomercato Inter e Roma, scambio Politano-Spinazzola | Salta tutto!

L’affare fra Inter e Roma, con Matteo Politano e Leonardo Spinazzola coinvolti, va verso il nulla di fatto. Tutte le ultime su questi minuti di calciomercato

Negli ultimi minuti è arrivata una clamorosa svolta sul fronte dello scambio Politano-Spinazzola. Sembra infatti che Inter e Roma non siano più in procinto di concludere l’operazione che avrebbe portato l’esterno in giallorosso e il difensore ex Juventus alla corte di Antonio Conte.

Stando anche a quanto riportato da ‘Radio Centro Suono’, pare che il numero 16 dell’Inter abbia lasciato la sua casa di Roma in lacrime in direzione Milano, essendo costretto ad abbandonare ciò che per lui era un sogno: giocare per la sua squadra del cuore. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di calcio di Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Inter e Roma, Politano-Spinazzola: uno scambio partito col piede ‘sbagliato’

Dopo l’accelerata che aveva fatto concludere subito la trattativa fra Roma ed Inter, è stata la giornata delle visite mediche per i due giocatori, Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, che ha cambiato le carte in tavola sulla buona riuscita dell’affare. I nerazzurri infatti, hanno richiesto ulteriori visite mediche per valutare con maggior attenzione le condizioni fisiche dell’ex terzino della Juventus, soggetto a molti infortuni nella sua carriera.

Una mossa che non è piaciuta molto alla Roma, considerando la volontà anche della dirigenza dell’Inter di cambiare la formula dell’affare, passando da uno scambio di prestiti con obbligo, a dei trasferimenti a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Nonostante queste frizioni, la trattativa sembrava di nuovo verso la definizione con un passaggio legato alle presenze di Spinazzola, ma negli ultimi minuti è cambiato tutto.

GT