Calciomercato Juventus, può restare con Sarri: l’occasione nel nuovo ruolo

Una prima parte di stagione tra luci ed ombre: ora potrebbe arrivare la sua conferma con Sarri pronto a cambiargli anche posizione

Tutto cambia improvvisamente. La Juventus ha chiuso la prima parte di stagione laureandosi campione d’inverno seppur con qualche problema all’interno della rosa bianconera. Maurizio Sarri, insieme alla società piemontese, dovrà capire al meglio le esigenze di mercato che riguardano i giocatori scontenti.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi da mezzala

Uno su tutti è Federico Bernardeschi, che aveva iniziato alla grande la stagione per poi collezionare tre panchine consecutive nelle ultime tre uscite in campionato. Il suo rendimento è calato vistosamente con lo stesso Maurizio Sarri che ha optato per nuove scelte nel reparto offensivo. Inoltre, il cambio di sistema di gioco ha influito sulle sue prestazione in maglia bianconera: finora per lui sono arrivati 928 minuti trovando soltanto un gol in Champions League. Nelle ultime ore il suo profilo sarebbe stato accostato anche alla Roma, alla ricerca di un esterno offensivo, ma alla fine la società giallorossa ha chiuso con l’Inter lo scambio Politano–Spinazzola.

La sfida di Coppa Italia contro l’Udinese potrebbe rappresentare il crocevia della sua stagione. Sarri lo impiegherà come mezzala nel centrocampo a tre: per l’ex viola si tratterà di un’occasione ghiotta da non sciupare per conquistarsi la conferma in bianconero. Se non dovessero arrivare a gennaio centrocampisti utili a Sarri, Bernardeschi potrebbe rappresentare un “nuovo” rinforzo nelle rotazioni nella zona centrale dell’allenatore toscano.

