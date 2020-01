Calciomercato Inter, ecco il colpo per Conte | Atteso in Italia!

Le preghiere di Conte sembrano in procinto di essere esaudite. L’Inter è in chiusura con il Chelsea per arrivare al nuovo centravanti.

Non solo centrocampo per l’Inter che continua la caccia sul mercato di gennaio per rinforzare al meglio la rosa di Antonio Conte anche nelle altre zone del campo. In particolar modo occhi anche in attacco dove da tempo l’ex commissario tecnico richiede un nuovo centravanti da poter impiegare come vice-Lukaku. Il belga infatti è tra i calciatori più utilizzati della Serie A ed anche ieri in Coppa Italia ha giocato e segnato due reti contro il Cagliari. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sgambetto ai nerazzurri: assalto nelle ultime ore

Calciomercato Inter, Giroud in chiusura: nuovo bomber per Conte

Per rinforzare l’attacco l’Inter sembra ormai vicinissima a Olivier Giroud. Secondo quanto riferiscono i francesi di ‘RMC Sport’, l’intesa col Chelsea è stata trovata sulla base di 6 milioni e mezzo di euro, bonus compresi. Il bomber francese ex Arsenal sarebbe addirittura già atteso nel weekend a Milano ma sarà anticipato dal suo agente che domani andrà a trattare con i vertici nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sgambetto ai nerazzurri: assalto nelle ultime ore

In caso di chiusura effettiva dell’affare Conte si ritroverebbe così in rosa quel vice-Lukaku fisico tanto desiderato in estate, in grado di dare centimetri e muscoli al reparto che per ora si regge sul solo bomber belga. L’ex Arsenal e Montpellier era da tempo ai margini della rosa del Chelsea, club con il quale ha collezionato appena 5 apparizioni in questa Premier League. L’Inter inoltre dal campionato inglese spera di acquistare anche Christian Eriksen, autentico sogno di mercato di questo gennaio dopo la suggestione Vidal delle scorse settimane. In tal senso le ultime parole di Josè Mourinho hanno il sapore di un destino segnato con il danese che sta seriamente pensando di lasciare gli ‘Spurs’ con i quali è legato solamente da un contratto in scadenza tra pochi mesi. Proprio per questo secondo alcune indiscrezioni pare esserci anche un blitz di Ausilio a Londra per provare ad imprimere un’accelerata. Sull’ex Ajax però si sarebbe inserito nelle ultime ore in maniera concreta anche il Paris Saint-Germain.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, subito a gennaio: la clausola parla chiaro

Calciomercato Inter, c’è la prima offerta per Eriksen

G.B.