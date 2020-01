Calciomercato Inter, sgambetto ai nerazzurri: assalto nelle ultime ore

Dopo l’affare saltato per Dejan Kulusevski, passato poi alla Juventus, potrebbe arrivare una nuova beffa per l’Inter: sirene dall’estero

Ancora una quindicina di giorni, poi si chiuderà la sessione invernale di calciomercato. Per l’Inter non ci sono stati finora acquisti e cessioni con l’allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte, che si è sempre lamentato nelle ultime settimane della coperta corta. La società milanese, però, è sempre molto attiva per regalare al tecnico salentino innesti di prima fascia da inserire subito nel suo contesto tattico. Nelle ultime ore sarebbe ad un passo l’arrivo del centrocampista danese del Tottenham, Christian Eriksen, in scadenza di contratto a giugno con gli Spurs. Ma sulle sue tracce non ci sarebbe soltanto la compagine nerazzurra.

Calciomercato Inter, Eriksen ai saluti

Come svelato dal tabloid “Daily Mirror” si sarebbe inserito nelle ultime ore in maniera concreta anche il Paris Saint-Germain. I venti milioni richiesti dal Tottenham per liberare subito il giocatore non ostacolerebbero l’operazione. Il club francese potrebbe attuare così una vera e propria beffa nei confronti dell’ad Marotta, pronto però a chiudere l’affare in tempi brevi. Inoltre, il PSG sta preparando l’offerta decisiva per Eriksen, che dovrebbe prendere la sua decisione definitiva nelle prossime ore.

Il suo obiettivo è quello di giocare con continuità in un progetto, dove potrà sentirsi una vera e propria stella e, in quest’ottica, è proprio la compagine nerazzurra a potergli offrire quest’occasione. A Parigi i centrocampisti di fama mondiale non mancano e per il danese potrebbe sorgere un problema di ambientamento. Come svelato da Sky Sport l’Inter proverà a chiudere velocemente l’affare per regalare a Conte il primo rinforzo del 2020.

