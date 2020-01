Calciomercato Milan, Rodriguez pronto ad andare via: c’è l’accordo

Dopo numerose trattative è pronto ad andar via Ricardo Rodriguez, terzino del Milan che non farà più parte della rosa rossonera.

Dopo numerose trattative è pronto ad andar via Ricardo Rodriguez, terzino del Milan che non farà più parte della rosa rossonera. Il calciatore infatti non rientra più nei piani della società tanto da essere messo in vendita e da questo mercato sta trovando l’accordo affinché possa portare la propria esperienza altrove. Per lui infatti quella corrente non è stata una stagione felice fino ad oggi, con le sole 5 presenze che fanno di lui un panchinaro nella squadra attuale.

Calciomercato Milan, addio ad un passo per Rodriguez

Numerose sono state le squadre che sembravano poterlo acquistare, ma senza che però nessuna riuscisse a portarlo a casa. In particolar modo si era profilata per lui l’ipotesi Napoli con lunghe trattative mai portate a termine. Poi l’ipotesi Turchia con il Fenerbahce che avrebbe chiesto informazioni su di lui e avrebbe anche avuto il suo ‘si’ per poi saltare tutto. Ora l’ultima ipotesi che sembra quella definitiva, per convincere sia lui che la società rossonera che attende solo l’offerta giusta per lasciarlo finalmente andare. Gli ultimi incontri sarebbero positivi su questa scia e quindi mancherebbe poco alla firma del calciatore al nuovo contratto e al definitivo addio alla squadra di Milano.

Calciomercato Milan, tutto pronto per il trasferimento

La società italiana secondo quanto riportato nelle ultime ore da ‘VI’, avrebbe incontrato nella sede del Diavolo i vertici della dirigenza del PSV Eindhoven. Sul piatto proprio il nome di Rodriguez che sarebbe finito nel mirino del club olandese per andare a rinforzare la propria fascia. Un’ipotesi che col passare delle ore prende sempre più piede e metterebbe fine alla lunga telenovela che ha visto protagonista il calciatore nelle ultime settimane con proposte e offerte mai realmente concretizzate. La squadra estera vorrebbe offrire ai rossoneri un prestito gratuito fino al 30 giugno 2020 e un eventuale diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Queste le cifre che fanno al momento vacillare il Milan, non convinto ma intenzionato a trovare un accordo.

G.S.