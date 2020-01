Calciomercato Milan, addio vicino: incontro decisivo

Calciomercato Milan, numerose cessioni in vista a gennaio per i rossoneri: un altro esubero del Diavolo pronto a fare la valigia

Il Milan vuole dare un senso alla seconda parte della stagione. La vittoria ottenuta sul campo del Cagliari può aprire nuovi scenari per i rossoneri, che cullano il sogno di una rimonta in classifica. Zona Europa League tornata a portata di mano, più difficile il discorso per la Champions, ma la squadra di Pioli non vuole lasciare nulla d’intentato. La presenza di Ibrahimovic autorizza a sognare, anche se il solo acquisto dello svedese, di certo, non basterà.

Calciomercato Milan, passi avanti per l’addio di Ricardo Rodriguez

Non solo colpi in entrata, ma anche numerose cessioni. Non mancano in questo momento gli esuberi tra i rossoneri, che devono trovare una sistemazione. Reina, Caldara e Borini sono già andati via, il prossimo in ordine di tempo a salutare Milanello potrebbe essere Ricardo Rodriguez. Il laterale svizzero è chiuso dalla presenza di Theo Hernandez, la cui titolarità è diventata pressoché inamovibile. Dunque, per l’ex Wolfsburg si profila l’addio. Come riportato da ‘Calciomercato.it’, è avvenuto un incontro, conclusosi poco fa, a casa Milan. Presenti, oltre alla dirigenza rossonera, Peter Fossen, rappresentante del Psv Eindhoven, e Di Domenico, agente di Rodriguez. La trattativa è calda, per acconsentire il Milan richiede che gli olandesi acquistino il giocatore soltanto a titolo definitivo. Sarebbe importante, infatti, per le casse del club monetizzare il più possibile dalla cessione. Secondo i media olandesi, la proposta iniziale del Psv per Rodriguez è solamente di un acquisto in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, le altre cessioni

Non soltanto Ricardo Rodriguez sul piede di partenza. Ci potrebbero essere anche altri addii, relativi oltre che ad esuberi anche a big caduti in disgrazia. A Cagliari, sono rimasti in panchina per 90 minuti i vari Piatek, Paquetà e Suso. Il polacco è chiuso da Ibra, il brasiliano in questa stagione non ha mai convinto ed è finito ai margini. Ed anche per lo spagnolo, il tempo sembra scaduto. Se ne saprà di più nei prossimi quindici giorni, al termine dei quali, in ogni caso, il Milan sarà a dir poco rivoluzionato.

