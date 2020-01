Calciomercato Juventus, subito a gennaio: la clausola parla chiaro

Il grave infortunio rimediato da Merih Demiral ha scombussolato i piani della Juventus: Rugani ora resterà in bianconero, ma spunta una nuova ipotesi

La Juventus dovrà pensare subito a come sostituire al meglio l’assenza prolungata del difensore turco, Merih Demiral, che sarà fuori per diversi mesi a causa della rottura del crociato. Ora vanno rivisti i piani della società bianconera con l’altro centrale, Daniele Rugani, pronto a dire addio nei giorni scorsi, che continuerà la sua avventura a Torino. In attesa del ritorno in campo in primavera da parte di capitan Chiellini, ora Fabio Paratici potrebbe pensare già ad una nuova ipotesi per gennaio.

Calciomercato Juventus, possibile arrivo anticipato per Romero

Come svelato da Sky Sport ci sarebbe anche una piccola ipotesi di operazione anticipata: Cristian Romero, di proprietà della Juventus e lasciato in prestito al Genoa, potrebbe arrivare subito a gennaio per sopperire ai problemi in difesa per Maurizio Sarri. Da più di anno è bianconero, ma finora ha collezionato 1810 minuti con il Genoa. Nelle prossime ore dovrà esserci un incontro proficuo tra l’allenatore toscano e la società piemontese per capire come reagire all’emergenza del reparto arretrato.

Lo stesso difensore della Juventus, Daniele Rugani, sarebbe stato ad un passo dalla cessione visti i pochi minuti collezionati finora in stagione. Ora l’infortunio di Demiral potrebbe cambiare lo scenario con l’ex Empoli, pronto a mettere in mostra le sue qualità sotto il suo mentore. Sarri l’ha impiegato col contagocce, ma il suo presente sarà ancora a Torino. Poi a giugno si vedrà.

