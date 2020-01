Nome nuovo per la porta bianconera: secondo France Football un top player può infiammare il calciomercato Juventus la prossima estate

Dominatrice negli ultimo otto anni in Italia, la Juventus da anni ha deciso di rinforzare tutti i reparti con dei top player per lanciare l’assalto anche alla Champions League. Tramite gli acquisti di Cristiano Ronaldo e de Ligt, la dirigenza bianconera ha reperito le migliori espressioni nei rispettivi ruoli disponibili sul mercato e i piani futuri prevedono ora l’ingaggio di un grande centrocampista. Emblematico in tal senso è il prepotente ritorno di fiamma per Paul Pogba, smanioso di lasciare il Manchester United, a gennaio o in estate.

Calciomercato Juventus, colpaccio in porta: c’è Neuer

Difesa da Szczesny e Buffon, anche la porta potrebbe essere interessata da un’estate molto movimentata. L’ex numero uno della Nazionale, infatti, andrà in scadenza a giugno e per la sua sostituzione si sta facendo strada un’ipotesi molto suggestiva e affascinante. Secondo ‘France Football’, infatti, il club bianconero potrebbe essere la prossima destinazione di Manuel Neuer, qualora il portiere tedesco dovesse decidere di lasciare il Bayern Monaco. Il club tedesco ha da poco annunciato l’ingaggio a parametro zero di Nubel, erede designato del portierone tedesco, pronto a considerare offerte interessanti, anche dall’estero, con un occhio di riguardo proprio all’Italia.

Calciomercato Juventus, non solo Neuer: la lista per la porta

L’ipotesi dell’arrivo di un grande portiere alla Continassa circola ormai da tempo. Non a caso di recente si è parlato di un importante ritorno di fiamma per Gianluigi Donnarumma, mentre in Spagna si era parlato anche di Tre-Stegen, alle prese con le trattative per il rinnovo contrattuale con il Barcellona.