Calciomercato Serie A, scambio tra big | I retroscena dell’addio

Due big di Serie A stanno definendo in queste ore uno scambio intavolato nella giornata di ieri. Retroscena e motivi dell’addio di un giocatore in questione

È Matteo Politano, attaccante dell’Inter, l’obiettivo numero uno della Roma per sostituire l’infortunato Zaniolo. Il talento classe 1999, infortunatosi ieri nella sfida contro la Juventus, ha riportato la rottura del crociato e salterà con ogni probabilità il resto della stagione. Nelle ultime ore è spuntato uno scambio a sorpresa tra le due società, con l’esterno nerazzurro che sembra ormai destinato a tornare nella capitale in cambio di un giocatore giallorosso. L’affare potrebbe addirittura andare in porto già nella giornata di oggi. Ecco i dettagli dell’operazione e i retroscena della trattativa tra Inter e Roma.

Calciomercato Inter e Roma, scambio Politano-Spinazzola: i motivi dell’addio dell’ex Juventus

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, si va verso la chiusura dello scambio tra Politano e Spinazzola. La trattativa tra Inter e Roma è già avanzata e potrebbe concludersi entro oggi. Un’affare facilitato dall’intermediazione di Davide Lippi, agente di entrambi i giocatori, e soprattutto dalle esigenze delle due società: Politano andrà infatti a colmare il vuoto lasciato da Zaniolo, mentre Spinazzola rinforzerà gli esterni nerazzurri come richiesto da Conte. Fonseca non avrebbe gradito alcuni allenamenti dell’ex Juventus, rimanendo piuttosto deluso in diverse occasioni: sarebbe questo il principale motivo dell’addio a sorpresa del laterale classe 1993, che cambierà dunque maglia dopo solo sei mesi dal suo arrivo nella capitale. E alla corte di Conte si troverà a sfidare l’altra sua grande ex squadra, la Juve di Maurizio Sarri.

