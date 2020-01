Calciomercato Inter, ‘scippo’ alla Juventus | Sorpasso per il centrocampista

Il duello tra Inter e Juventus si rinnova sul mercato con il prossimo colpo dei nerazzurri che farebbe infuriare i tifosi bianconeri.

Il duello tra i nerazzurri e la Juventus si rinnova sul mercato con il prossimo colpo dei nerazzurri che farebbe infuriare i tifosi bianconeri. La società sarebbe infatti pronta a rendersi protagonista di un vero e proprio ‘scippo’ ai danni degli acerrimi rivali. Non si tratta infatti della prima volta che ci siano sgarbi di questo tipo con l’ultimo caso che riguarda la squadra allenata da Sarri che ha portato a Torino Kulusevski, soffiandolo alla squadra di Conte.

Calciomercato Inter, pronto il colpo per il centrocampo

Marotta è pronto a mettere a segno il colpo che farebbe entusiasmare i tifosi e che soprattutto aiuterebbe a colmare il gap con i bianconeri. L’obiettivo è infatti competere con la squadra otto volte campione d’Italia provando a farlo non solo in campionato, ma anche sul mercato. Qui sarà fondamentale quindi il dirigente che deve sfruttare tutte le sue abilità per soffiare il talentuoso centrocampista al suo ex club, il quale l’ha puntato per andare a rinforzare la zona centrale del campo. Non solo però le due italiane, ma anche una folta concorrenza di club provenienti dall’Europa per un giocatore dalle grandi qualità-

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per il calciatore in scadenza

I vertici nerazzurri nella giornata di oggi si sono incontrati nella sede dell’Inter con l’entourage di Tahith Chong, centrocampista classe ’99 del Manchester United. Il giovane andrà in scadenza a giugno e con quasi ogni probabilità lascerà la squadra inglese. Secondo quanto riportato quest’oggi da Sky Sport, la squadra italiana starebbe provando a portare a termine la trattativa, sorpassando di conseguenza i rivali nella corsa al giocatore. Si tratterebbe di un gran colpo siccome parliamo di un ragazzo dalle più rosee prospettive e che arriverebbe a zero, senza quindi essere vincolato da nessun prezzo.

G.S.