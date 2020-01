Calciomercato Inter, Guardiola all’assalto del gioiello nerazzurro

L’Inter potrebbe vedere uno dei propri migliori calciatori ad andar via. Su di lui infatti c’è il forte interesse del Manchester City di Guardiola.

L’Inter potrebbe vedere uno dei propri migliori calciatori ad andar via. Su di lui infatti c’è il forte interesse del Manchester City di Guardiola. L’allenatore infatti avrebbe pensato a lui per andare a rinforzare la propria rosa. Un colpo di livello che come è giusto che sia porterebbe via ai Citizens suon di milioni col cartellino del giocatore valutato più di 100 milioni di euro. Operazione di mercato che avrebbe quindi dell’incredibile e andrebbe a dare un nuovo equilibrio anche al calcio europeo consegnando agli inglesi uno dei migliori giocatori in circolazione nel proprio ruolo. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Inter, l’assalto di Guardiola

La prossima estate si presenta molto calda con numerose operazioni di mercato pronte a spiccare il volo. Una di queste vede coinvolta proprio l’Inter che potrebbe vedere andare via il proprio gioiello. Guardiola infatti starebbe pensando al giocatore dei nerazzurri per andare a rimpiazzare la probabile partenza di Sergio Aguero. L’argentino lascerebbe la squadra inglese lasciando quindi un posto libero. Tra i candidati, secondo quanto riportato da Daily Star, sarebbe stato ipotizzato il nome di Harry Kane. L’attaccante della nazionale inglese sarebbe tra i candidati per prendere il posto del ‘Kun’, ma ci sarebbe qualche dubbio così avanza a grandi passi l’ipotesi nerazzurra.

Calciomercato Inter, inglesi pronti al colpo

Lautaro Martinez per caratteristiche sarebbe l’attaccante che maggiormente si avvicinerebbe alle caratteristiche di Sergio Aguero. Questo il motivo per cui l’allenatore ex Barcellona starebbe spingendo affinché sia aperto il tavolo di trattative con l’Inter per portarlo a Manchester nel minor tempo possibile. Un trasferimento che dovrebbe concretizzarsi nella prossima estate, con cifre ancora da stabilire, ma che sicuramente andranno a sfondare i cento milioni di euro per un calciatore che sta disputando la sua migliore stagione in carriera portando l’Inter sempre più in alto.

G.S.