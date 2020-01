Calciomercato Inter, Marotta ci prova | C’è il colpo in attacco

Si muove per mercato l’Inter e l’ultima voce ha lasciato i tifosi senza fiato, ecco il nuovo obiettivo di Marotta per il mercato nerazzurro.

Marotta e Zhang (Getty Images)Si muove per mercato l’Inter e l’ultima voce ha lasciato i tifosi senza fiato, ecco il nuovo obiettivo dei nerazzurri per l’attacco. Si tratta infatti di un nome che in pochi si aspettavano potesse entrare nel radar di Marotta, ma le ultime indiscrezioni parlando del dirigente interista pronto a puntarci, soprattutto in ottica futura. Insomma, un’operazione di mercato che potrebbe infiammarsi nei prossimi giorni.

Calciomercato Inter, il colpo inaspettato

Su di lui ha messo gli occhi il Napoli di Gattuso che già da settimane lo segue e sembrava poter chiudere in breve tempo la trattativa. Ora però si è fatta avanti la squadra di Milano che sarebbe pronta quindi a fare lo ‘sgambetto’ ai partenopei, i quali dovrebbero quindi incassare questa particolare sconfitta sul mercato. Tutto però deve ancora svilupparsi, col calciatore che intanto continua a far bene nella sua prima stagione in Italia, sorprendendo tutti e attirando di conseguenza numerose attenzioni su di lui.

Calciomercato Inter, Marotta punta proprio lui

La squadra allenata da Conte sarebbe pronta a mettere gli occhi su Boga, talentuoso calciatore che milita al momento al Sassuolo di De Zerbi. Il calciatore ha sfoggiato grandi qualità in questa prima parte di stagione e di conseguenza su di lui si sarebbero proiettati diversi club. Secondo quanto riportato da Sky, proprio il club nerazzurro sarebbe tra i più interessati tanto da richiedere informazioni su di lui. Insomma, tutto potrebbe accadere mentre il Napoli prova a cautelarsi giocando d’anticipo. Infatti De Laurentiis sarebbe disposto a mettere sul piatto quasi 50 milioni di euro per assicurarsi sia lui che Berardi. Un grande colpo per la squadra azzurra. Vedremo nei prossimi giorni quando c’è di vero in queste voci.

