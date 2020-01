L’ultimo colpo di scena che cambia le carte in tavola per la Juventus col gioiello finito nel mirino delle big europee infortunatosi.

L’ultimo colpo di scena che cambia le carte in tavola per la Juventus col gioiello finito nel mirino delle big europee infortunatosi. Le ultime prestazioni infatti lo stanno consacrando come una delle sorprese più liete per la squadra allenata da mister Sarri, che anche nella sfida in corso contro la Roma all’Olimpico, lo ha preferito a De Ligt che potrebbe invece essere in partenza. Attesi quindi nuovi sviluppi di mercato con novità che a breve potrebbero regalare sorprese ai tifosi bianconeri.

Calciomercato Juventus, big europee all’assalto

Il mercato potrebbe regalare sorprese con Demiral che sta diventando sempre più un cardine nella formazione bianconera. Il calciatore infatti si dimostra sempre più una certezza, non solo in fase arretrata, ma anche in avanti. Quest’oggi infatti è andato in gol, sbloccando la gara con la Roma all’Olimpico e permettendo così alla Juventus di mettere la gara fin da subito in discesa. Una marcatura che ha permesso a lui di mettersi in mostra, ma pochi minuti dopo l’episodio che potrebbe cambiare il verso della sua, fino ad ora strabiliante, stagione. Ecco cosa è infatti accaduto all’Olimpico di Roma.

Calciomercato Juventus, infortunio Demiral

Il calciatore infatti è dovuto uscire dal campo a causa di un infortunio, per lui la sostituzione a causa di un brutto infortunio al ginocchio destro. Atterrato male dopo un salto notevole, sono da valutare le sue condizioni. Ora potrebbero cambiare anche quelle che sono le strategie sul mercato per quanto riguarda la squadra bianconera che attenderà dei rilievi per comprendere cosa è accaduto al calciatore. Insomma, con la sua uscita dal campo tutto cambia e potrebbero essere rilanciate anche le ambizioni di De Ligt che fino a quel momento sembrava destinato a diventare una sua riserva o per lo meno a giocarsi il posto da titolare con l’ex Sassuolo che ha pian piano scalato le gerarchie all’interno della rosa allenata da mister Sarri.

G.S.