Calciomercato Juventus, flop e cessione | Fa tutto Ronaldo

La finale di Supercoppa spagnola, in programma tra Real Madrid e Atletico Madrid, può essere decisiva in ottica mercato: il suo futuro può cambiare

Gennaio è un mese decisivo non soltanto per l’immediato presente, ma anche per comprendere al meglio le situazioni dei giocatori scontenti in vista della prossima stagione. Domenica 12 gennaio andrà in scena la Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Atletico, che potrebbe riservare tante idee di mercato con il passare dei mesi. In particolar modo, è in bilico la situazione della stellina portoghese dei “colchoneros” Joao Felix, che dovrà ancora dimostrare di valere i 120 milioni di euro pagati dal club spagnolo.

Calciomercato, futuro incerto per Joao Felix

Il giocatore de “El Cholo” Simeone ha segnato ben soltanto 4 gol in questa prima parte di stagione diventando poco cinico in area avversaria. La finale di Supercoppa potrebbe cambiare definitivamente il suo futuro visto che lo stesso allenatore argentino si aspetta da lui reti decisive. La stella portoghese, classe 1999, è molto amico di Cristiano Ronaldo visto che hanno lo stesso agente, Jorge Mendes. Come ha svelato nelle scorse settimane, il suo sogno è quello di giocare insieme al campione bianconero e così le aspettative potrebbero cambiare definitivamente.

Dopo l’exploit con la maglia del Benfica, il classe 1999 sta tradendo le attese con prestazioni sottotono e pochi gol siglati finora con l’Atletico Madrid. Nella semifinale contro il Barcellona, la stella portoghese si è resa protagonista di un faccia a faccia con Leo Messi che ha suscitato numerose polemiche. La Juventus potrebbe così monitorare da lontano la situazione dell’amico di Cr7, vero e proprio sponsor per il prossimo giugno. In vista della prossima stagione potrebbe esserci un colpo da novanta per l’attacco di Sarri.

Joao Felix (Getty Images)

S.I.