Calciomercato Inter, Marotta contro Conte | Quanti milioni ‘buttati’!

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte continua a chiedere rinforzi per gennaio ma anche lui non è esente certo da colpe. Tanti i milioni investiti senza particolare benefici la scorsa estate.

Solo un pareggio per l’Inter ieri sera a San Siro contro una grande Atalanta con annesso rischio di perderla proprio nelle battute conclusive. A salvare la truppa di un Conte piuttosto agitato ci ha pensato Samir Handanovic che ha sventato un calcio di rigore di Muriel. Un punticino che proprio non è andato giù all’ex commissario tecnico della nazionale che nel post-partita ha attaccato ancora una volta la profondità della rosa: “Per noi oggi non avere a disposizione 4 elementi vuol dire tanto. Ogni volta che abbiamo un paio di defezioni in un settore diventa problematico, come oggi a centrocampo in cui avevamo Barella squalificato e Vecino affaticato al polpaccio. Ogni volta spero sempre di non avere defezioni e che nessuno si faccia male”. Un chiaro segnale lanciato quindi al club, in una sorta di SOS mercato valido per gennaio. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Inter, Marotta contro Conte: da Politano a Godin, milioni ‘buttati’

Conte chiede dunque a gran voce rinforzi a Beppe Marotta per gennaio, con il chiaro intento di allungare ulteriormente la rosa. La dirigenza nerazzurra non è però del tutto contenta di alcune scelte di mercato operate dallo stesso tecnico salentino la scorsa estate. Se infatti acquisti come Sensi, Lukaku e Barella sono certamente andati a buon fine, ce ne sono altri che non hanno portato i frutti sperati, facendo anche versare cifre considerevoli. Il primo fra tutti e Politano, riscattato dal Sassuolo per circa 20 milioni di euro e con uno stipendio lordo da circa 2,8 milioni annui fino al 2023 che pesa finora più sul bilancio che in campo. Poco adatto al 3-5-2 di Conte e spesso utilizzato solo a gara in corso senza particolari risultati.

Ancora peggio Diego Godin, fiore all’occhiello per qualità ed esperienza del mercato estivo, giunto a Milano con uno stipendio lordo da 7,6 milioni di euro all’anno fino al giugno 2022, con la possibilità di raggiungere i 6 con bonus prestabiliti. Ingaggio da ben 8,8 lordi (5 mln netti) per un altro flop, Alexis Sanchez che ha fin qui disputato appena 3 partite in Serie A risultando la più grande delusione estiva fino a questo momento. Cifre pesanti che influiscono sul bilancio ma che in campo non hanno trovato il giusto riscontro. Un totale di circa 62,8 milioni per questi tre calciatori considerando cartellini e stipendi lordi nell’intera durata dei loro contratti.

G.B.