Calciomercato Juventus, scambio più soldi | Contromossa Milinkovic-Savic

In prima fila nella corsa a Milinkovic-Savic ci sarebbe il Real Madrid, ma la Juventus non molla e sarebbe pronta a piazzare l’eventuale contromossa. La strategia bianconera.

Il sogno estivo della Juventus per il centrocampo resta Paul Pogba, eppure in Serie A c’è una costosa alternativa dalle caratteristiche fisiche e tecniche piuttosto simili. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic che è stato accostato praticamente a tutti i top club italiani ed europei negli ultimi mesi. Il patron Lotito ha però sempre eretto un vero e proprio muro a difesa del proprio gioiello chiedendo cifre superiori ai 100 milioni di euro. Considerando l’ottimo percorso della Lazio in questo campionato va inoltre escluso definitivamente l’addio a gennaio, con ogni eventuale discorso rinviato per l’estate con Juventus e Inter in Italia principali indiziate. Cionostante dall’estero c’è un club che spinge forte: si tratta del Real Madrid. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici deluso: strategia sbagliata

Calciomercato Juventus, contromossa bianconera per Milinkovic-Savic: la strategia

Secondo quanto sottolineato da ‘Footmercato’, nelle scorse settimane il Real Madrid avrebbe già avviato i contatti con l’entourage di Milinkovic-Savic. Il calciatore gradirebbe il trasferimento in Spagna ma la Lazio forte di un contratto in scadenza 2023 opporrà certamente ampia resistenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, cambia tutto: Paratici e Marotta in agguato

Per un Real che prova l’affondo, dall’altra parte c’è una Juventus tutt’altro che rinunciataria. I bianconeri di Agnelli e Paratici puntano infatti a restare perfettamente in corsa per il gioiello serbo in vista della prossima estate mettendo sul piatto una corposa contromossa. Il piano della Juve potrebbe basarsi su una pesante parte cash con due ottime contropartite tecniche che potrebbe risultare utili alla stessa Lazio. Insieme ai soldi ai biancocelesti potrebbero essere proposti Federico Bernardeschi e il difensore argentino Cristian Romero, attualmente in prestito al Genoa di Nicola. Due pedine giovani che possono certamente far gola a Claudio Lotito. Il centrale difensivo potrebbe aiutare a svecchiare il reparto, mentre il polivalente trequartista italiana andrebbe a caccia di rilancio dopo un’annata fin qui sottotono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, arriva la svolta per Dybala!

Calciomercato Juventus, Emre Can via a gennaio | C’è lo scambio!

G.B.