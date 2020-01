Calciomercato Juventus, arriva la svolta per Dybala!

In casa Juventus il rapporto tra Paulo Dybala ed i bianconeri è totalmente ristabilito rispetto alla scorsa estate: la società ora lavora al rinnovo

Alla Continassa dopo i rinnovi di Bonucci e Cuadrado, ora è il momento di blindare un altro gioiello, Paulo Dybala. Tra la Juventus ed il calciatore argentino, con il contratto in scadenza 2022, si sarebbero avviati i contatti per prolungare la permanenza a Torino. Dai 7 milioni percepiti al momento, la joya passerebbe a 10 milioni netti di stipendio. Un segnale forte, che scaccia via i fantasmi della scorsa estate, che vedevano Dybala con la valigia pronta direzione Manchester United e Lukaku muoversi verso Torino. Così non è stato, rendendo felice la società bianconera, ma anche l’Inter, che si è assicurata il gigante belga.

Calciomercato Juventus, dalla valigia pronta alla permanenza blindata: pronto il rinnovo per Dybala

Sono passati circa cinque mesi dalla chiusura del calciomercato estivo ad oggi, e la situazione tra Paulo Dybala e la Juventus è totalmente cambiata. Nella scorsa sessione di mercato, la joya sembrava ai margini della squadra juventina ed il suo addio sembrava ormai certo. Se il nuovo allenatore Maurizio Sarri sembrava non inserirlo nel proprio progetto, il Manchester United era pronto ad accoglierlo, dando in cambio ai bianconeri Lukaku. Per fortuna di tutti, anche dell’Inter, l’attaccante argentino ha puntato i piedi, rimanendo a Torino a tutti i costi. Da lì la svolta, 23 presenze in stagione tra campionato e coppe, 9 gol all’attivo e 6 assist vincenti. Così Paulo Dybala si è ripreso la Juventus. Ora con la dirigenza juventina si lavora al rinnovo, con il prolungamento del contratto che al momento ha scadenza nel 2022 ed un aumento di stipendio da 7 milioni a 10 milioni netti. Dopo la tempesta estiva è arrivata la quiete, società e tifosi possono finalmente godersi in tranquillità la propria joya argentina.

M.D.