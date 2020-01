Le dinamiche di calciomercato cambiano continuamente, proprio come nel caso del giocatore italiano ambito dalle top d’Italia e non solo

Sarebbe dovuto già partire nella scorsa stagione, ma Federico Chiesa continua a vestire con onore la maglia della Fiorentina. Il suo futuro, però, sembra ormai sempre più lontano dal club viola. Diversi gli incontri tra il presidente Commisso e il padre-agente, Enrico, ex bandiera del Parma per capire le dinamiche dei prossimi mesi. Dopo l’exploit nelle scorse stagioni, il moto perpetuo viola ha collezionato soltanto 3 gol e 5 assist vincenti in 1351 collezionati finora. Anche vari infortuni hanno penalizzato di gran lunga il suo rendimento: lo stesso Federico è pronto a riscattarsi nella seconda parte di stagione.

Calciomercato Inter e Juventus, Chiesa pronto per una big

Lo stesso presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha svelato dettagli importanti sul futuro del giocatore viola ai microfoni di Lady Radio: “Ho già visto il padre, ho parlato con Federico e il discorso è quello. Se vuole andare via… quando arriverà un’offerta giusta, forse partirà. Anche se mi dispiacerebbe mandare via un giocatore che può diventare una bandiera come Scirea, Maldini, Collovati, Totti o De Rossi che in estate Pradé ha provato a portare alla Fiorentina”.

Sulle sue tracce ci sarebbero già pronte all’assalto Inter e Juventus, pronte a rinforzare il reparto offensivo. Il club bianconero vorrebbe rivoluzionare l’attacco con innesti giovani da regalare a Sarri e, dopo l’affare Kulusevski, ecco che potrebbe prendere quota l’idea del giocatore della Fiorentina. Discorso simile anche per la società nerazzurra con Antonio Conte innamorato da sempre delle caratteristiche del viola, pronto a fare il salto di qualità della sua carriera. All’età di 22 anni, sognare si può. Chiesa è voglioso di diventare protagonista anche a livello europeo e non solo con la maglia della Nazionale italiana.

