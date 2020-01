Juventus e Inter, Sarri vs Conte: il verdetto dell’ex Fabregas

Cesc Fabregas, ex centrocampista di Chelsea e Barcellona, ha risposto alle tante domande dei fans su Twitter svelando retroscena importanti su Conte e Sarri

Per tanti anni è stato uno dei migliori centrocampisti al mondo. Classe 1987, Cesc Fabregas ha deliziato gli amanti del calcio prima all’Arsenal, poi al Barcellona arrivando al Chelsea e infine al Monaco. Giocatore completo, in grado di occupare ogni posizione dal centrocampo in su: ai tempi dei blaugrana il manager catalano, Pep Guardiola, lo ha anche schierato da “falso nueve” grazie alla sua visione di gioco eccellente. Nel gennaio 2019 è volato così in Ligue1 visto che ai “Blues” sotto la gestione di Maurizio sarri non era più contento. Con i monegaschi in questa prima parte di stagione ha collezionato 729 minuti senza trovare la via del gol.

Calciomercato, Fabregas esalta Conte e Sarri

Sul suo profilo ufficiale Twitter lo stesso Fabregas ha risposto a diversi quesiti posti dai suoi fans. Da Sarri a Conte il centrocampista spagnolo ha rivelato succosi retroscena sugli ex allenatori che lo hanno guidato in passato: “Sarri ha le sue tattiche e muore con quelle. Non è molto flessibile, diciamo, ma è un brav’uomo con un buon cuore”. Poi ha aggiunto: “Il più duro è stato Conte. Ho sempre detto che tornare e fargli cambiare idea su di me era una delle cose più soddisfacenti che ho fatto nella mia carriera. Ho dovuto tacere e sudare molto però”.

Infine, Fabregas ha risposto senza peli sulla lingua anche alla domanda relativa alla possibile vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter: “Antonio è probabilmente il migliore allenatore per le squadre che si vogliono rilanciare. Ha già creato una nuova identità”. Due tecnici italiani, che lo hanno invogliato a migliorare senza mollare mai.

He has his tactics and he dies with them. He’s not very flexible let’s say but he’s a good man with a good heart. https://t.co/yIZEO37QRJ — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) January 7, 2020

Conte by far. I always said that coming back and change around his mind about me was one of the most satisfying things I’ve done in my career. I had to be silent and sweat a lot though. 😅 https://t.co/hoZFkp2fQr — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) January 7, 2020

