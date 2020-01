Calciomercato, addio Conte-Chelsea | Cifra shock per l’esonero!

Dal bilancio al 30 giugno 2019 del Chelsea emergono cifre imponenti relative all’esonero dell’attuale allenatore dell’Inter, Antonio Conte.

Il vero top player del nuovo corso dell'Inter è sicuramente Antonio Conte. Il tecnico salentino ha letteralmente dato una marcia in più alla compagine nerazzurra ormai autentico specchio del suo carattere forte e mai arrendevole. L'ex bianconero ha infatti impresso in modo netto la sua mano raccogliendo l'Inter di Spalletti e perfezionandolo con il marchio di fabbrica, tanto da portare Lautaro e soci al primo posto insieme alla Juventus dopo ben 18 giornate. Una vera e propria metamorfosi figlia non solo del calciomercato che ha portato Romelu Lukaku, ma anche e soprattutto della qualità in panchina di Antonio Conte, ex allenatore del Chelsea. Proprio l'ex club del tecnico italiano ha dovuto sborsare cifre importanti per risolvere il suo contratto.

Calciomercato, Conte addio milionario al Chelsea

Stando a quanto sottolineato dai media inglesi, proprio dal bilancio 2019 del Chelsea emergerebbero cifre monstre relative all’esonero dello stesso Conte. L’allontanamento dell’allenatore salentino e del suo staff, spese legali comprese, è costato al 26,6 milioni di sterline, circa 31,2 milioni di euro. Una cifra che ha fatto superare quota 90 milioni come risarcimento ai manager licenziati da Abramovich dal 2004 a oggi.

Il bilancio dei ‘Blues’ si è dunque chiuso in perdita di ben 96,6 milioni di sterline. Conte era sbarcato a Stamford Bridge nell’estate 2016, conducendo la squadra alla vittoria della Premier League nella sua prima stagione. La stagione successiva però nonostante la conquista della FA Cup, arrivò l’esonero di Conte a 12 mesi dalla naturale scadenza contrattuale. Il matrimonio tra Conte e il club londinese era finito nel peggiore dei modi, con le parti che sono finite in tribunale. Una causa poi conclusasi con il successo dell’attuale allenatore dell’Inter.

