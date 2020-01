Juventus, colpo a sorpresa in attacco | Arriva dalla Serie A!

La Juventus tratta con l’acerrima rivale per l’acquisto di uno degli attaccanti presenti in rosa con possibili sorprese in vista per il mercato.

La Juventus tratta con l’acerrima rivale per l’acquisto di uno degli attaccanti presenti in rosa con possibili sorprese in vista per il mercato. I bianconeri sono tra le squadre più attive e sono pronti a firmare il colpo a sorpresa che sarebbe clamoroso. Parliamo del possibile ingaggio di Mertens, stella del Napoli in scadenza di contratto che sarebbe pronta a lasciare la città partenopea e potrebbe accasarsi proprio al club di Torino dove ritroverebbe Gonzalo Higuain, altro ex azzurro.

Calciomercato Juventus, il colpo da novanta dal Napoli

I bianconeri sono pronti a portare a Torino uno dei calciatori che negli ultimi anni ha meglio rappresentato la realtà partenopea. Parliamo di Dries Mertens: il folletto belga sarebbe in procinto di dire addio alla squadra allenata da Gattuso e su di lui si è profilato l’interesse della Juventus. A confessarlo l’agente che ha curato prima le prestazioni di Insigne e che ora avrebbe saputo di questa indiscrezione che fa tremare i tifosi partenopei, i quali dopo il brusco addio di Gonzalo Higuain non vogliono in nessun modo vedere passare un’altra stella dagli acerrimi rivali.

Calciomercato Juventus, ecco il futuro del folletto belga

Della situazione relativa a Dries Mertens ne ha parlato l’ex agente di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano. Il procuratore sportivo ha analizzato la situazione che potrebbe interessare il belga ai microfoni di ‘Radio Sportiva’. “Nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo”, ha dichiarato, “una sorpresa potrebbe essere l’approdo alla Juventus a parametro zero su precisa richiesta di Sarri, che sappiamo bene quanto lo stimi”. Ruolo determinante infatti potrebbe essere dettato dal tecnico della Vecchia Signora che in passato ha allenato l’attaccante è che proprio lui ha fatto consacrare in Serie A. Quindi potrebbe ipotizzarsi in maniera sempre più insistente il clamoroso trasferimento, suggestivo per la Juventus e traumatico per gli azzurri.

G.S.