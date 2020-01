Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con la Sampdoria: grande attesa per il ritorno in campo di Ibrahimovic

Il Milan riparte da San Siro, pronto a riabbracciare i rossoneri dopo l’ultima agghiacciante sfida di campionato contro l’Atalanta. Un 5-0 che ha scosso gli animi in casa rossonera, con l’avvento di Ibrahimovic che potrebbe aver dato una svegliata alla squadra di Pioli. A parlare in conferenza stampa di diversi temi, dalla gara contro la Sampdoria al calciomercato, è come di consueto il mister del Milan Stefano Pioli.

Verso Milan-Sampdoria, torna Theo Hernandez: tentazione Ibrahimovic

Un Milan che scenderà in campo con poche sorprese rispetto alle ultime uscite. L’unica, grande e attesa novità, riguarderà proprio il neo arrivato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non gioca da ottobre ed è in evidente ritardo di condizione ma la sua presenza contro la squadra di Ranieri pare sempre più probabile. Un Milan che vedrà la consueta difesa a quattro davanti a Donnarumma, con Romagnoli e Musacchio al centro e Theo Hernandez a sinistra e Calabria, pronto a far rifiatare Conti a destra.

A centrocampo, confermato Bennacer davanti alla difesa con Bonaventura ed uno tra Kessie e Paquetà a completare il terzetto. Davanti, Suso e Calhanoglu faranno da supporto all’unica punta che potrebbe essere proprio Ibrahimovic. Possibile però che il gigante di Malmoe entri a gara in corsa, non avendo i 90′ nelle gambe, lasciando la titolarità allo spento Piatek a caccia del riscatto.

Milan, Pioli su Ibrahimovic: “È convocato e sta bene, può giocare”

Pioli ha parlato così del possibile impiego anche dal primo minuto di Ibrahimovic: “Domani Ibra è convocato, sta bene per essere un giocatore che ha giocato l’ultima partita ufficiale più di due mesi fa. Ha fatto pochi allenamenti ma sta già migliorando. Se è convocato vuol dire che è disponibile e che c’è la possibilità che giochi”. Cresce dunque l’attesa per il ritorno in campo dell’attaccante svedese.

S.C.