Highlights Serie A, video Spal-Hellas Verona: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Highlights video Spal-Hellas Verona: gol, tabellino e azioni della 18a giornata di Serie A. A Ferrara i due club si sfidano in uno scontro chiave per la salvezza.

Highlights video Spal-Hellas Verona: gol, tabellino e azioni della 18a giornata di Serie A. A Ferrara i due club si sfidano in uno scontro chiave per la salvezza. Se però la squadra capitanata dall’eterno Pazzini sta ottenendo ottimi risultati in questa prima parte di stagione, stesso non si può dire per il club emiliano. Infatti dopo il sorprendente passato campionato, gli uomini allenati da mister Semplici sono penultimi in graduatoria senza riuscire almeno per il momento a risalire. La sconfitta di oggi, firmata dalle reti di Pazzini e Stepinski, permette all’Hellas di issarsi sempre più in alto in classifica.

Serie A, il tabellino di Spal-Hellas Verona

I tabellini con le relative informazioni in merito alla gara di Ferrara. Importante vittoria esterna per gli scaligeri che espugnano Ferrara con le reti messe a segno da Pazzini e Stepinski.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari (77′ Felipe), Igor; Cionek, Kurtic, Missiroli, Valoti, Strefezza (83′ Floccari); Paloschi, Petagna. A disposizione: Letica, Thiam, Salamon, Jankovic, Murgia, Tunjov, Valdifiori, Cannistrà, Mastrilli, Di Francesco. All.: Semplici.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre (90′ Dawidowicz, Zaccagni (79′ Badu); Pazzini (72′ Stepinski). A disposizione: Berardi, Radunovic, Bocchetti, Adjapong, Gasolina Wesley, Vitale, Henderson, Danzi, Di Carmine. All.: Juric.

MARCATORI: 14′ Pazzini, 86′ Stepinski.

ARBITRO: Guida.

AMMONIZIONI: Stefezza, Zaccagni.

ESPULSIONI: Tomovic.

Highlights Serie A, video Spal-Hellas Verona

In attesa della sintesi ufficiale della Lega Serie A, ecco quelli che sono gli highlights forniti da Sky.

https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2020/01/05/spal-verona-risultato-gol

