Wanda Nara fa sempre parlare di sé, nel bene e nel male. Questa volta è una foto su Instagram a lasciare il mistero, ecco perché. Una donna in affari che con le sue curve incanta i social, l’argentina è diventata pian piano una dei cardini nella vita dei followers italiani. Questo anche grazie alla relazione con Mauro Icardi, con il quale ha animato l’ultima sessione estiva del mercato. Insomma, una showgirl a tutti gli effetti che è salita ben presto agli onori della cronaca e che vuole diventare la regina dei social, oltre che un procuratore di successo.

Wanda Nara ed i suoi scatti bollenti

L’argentina è sempre stata una donna dal gran carattere ed ha sempre dimostrato di voler essere protagonista in ogni sua attività. Con Icardi ha lavorato a lungo affinché l’attaccante potesse restare all’Inter e solo dopo il secco ‘no’ della dirigenza ha optato per una soluzione all’estero. Così la chiamata del Paris Saint Germain, dove ora l’ex nerazzurra sta facendo bene segnando numerosi gol e diventando un cardine nel club allenato da Tuchel. Intanto lei resta ospite fisso nel programma ‘Tiki Taka’ di Pardo ed incanta i social grazie a delle foto che mandano in visibilio i fan. Come l’ultimo scatto, poi scomparso da Instagram.

Wanda Nara e la foto misteriosa

E questo è il dato che lascia i fan con il fiato sospeso infatti la showgirl argentina ha prima pubblicato una foto per poi rimuoverla. Una scelta che ha destato grande sorpresa, siccome si cela il mistero sul perché abbia deciso di rimuoverla. Uno scatto che lascia trapelare qualche novità? Lo scopriremo naturalmente nelle prossime settimane con Wanda che non lascia nulla al caso e che ci delizierà tramite i social di nuovi ed interessanti indizi, così come Diletta Leotta, con cui ha “ingaggiato”, una vera e propria lotta a colpi di scatti hot. Andiamo però a scoprire la foto incriminata, prima pubblicata e poi cancellata dall’argentina. Uno scatto con il suo compagno, Icardi, e la didascalia: “En el mejor lugar del mundo en sus brazos mauroicardi”.

