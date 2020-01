Calciomercato Inter, Marotta lo punta: offerta super per il centrocampista

L’Inter dopo aver visto sfuggire Kulusevski è pronta a tornare sul mercato e Marotta è pronto al gran colpo che infiamma i tifosi nerazzurri.

L’Inter dopo aver visto sfuggire Kulusevski è pronta a tornare sul mercato e Marotta è pronto al gran colpo che infiamma i tifosi nerazzurri. Vedere infatti il calciatore dell’Atalanta firmare per la Juventus è un duro colpo per i sostenitori del club milanese che ora però vuole rifarsi, puntando il talentuoso centrocampista che tanto bene sta facendo quest’anno in Serie A. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Inter, Marotta pronto a firmare il colpo

Quando ormai sembrava chiuso l’affare Kulusevski, si è inserita la Juventus e Paratici con grande astuzia è riuscito a portare a Torino il talentuoso calciatore al momento in forza al Parma. Un duro colpo per l’Inter che ora è pronta allo sgambetto proprio agli acerrimi rivali bianconeri. Nel mirino infatti è finito un giocatore tanto ambito dalla squadra allenata da Maurizio Sarri e che è seguito praticamente in mezza Europa. Portarlo al San Siro sarebbe quindi un gran risultato per innalzare ancora una volta il livello tecnico dell’Inter che punta a diventare tra i migliori club in Europa. Insomma, una chiara risposta all’ingaggio di Kulusevski da parte dei bianconeri.

Calciomercato Inter, super offerta per il centrocampista

Sandro Tonali è sicuramente uno dei giovani in maggiore rampa di lancio in Italia. Definito come l’erede di Pirlo, sta vivendo l’ennesima stagione da protagonista con il Brescia. Di conseguenza è più che probabile ipotizzare il suo addio alla fine della stagione corrente con numerosi club sulle sue traccie. Tra questi anche l’Inter, e da come riportato dal quotidiano Brescia Oggi, Marotta sarebbe pronto a presentare una super offerta il giocatore. L’obiettivo è assicurarsi le prestazioni di Tonali subito, con un contratto che prevede però la permanenza nel club allenato da Corini fino al termine della stagione. Insomma, la dirigenza nerazzurra è pronta a far recapitare suon di milioni al Brescia del presidente Cellino, per assicurarsi uno dei talenti più limpidi presenti in Serie A.

