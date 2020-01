Il futuro di Maurizio Sarri infiamma il calciomercato Juventus. I dissapori con Ronaldo e non solo spingono verso un nuovo allenatore.

La scorsa estate la Juventus si prese un bel po’ di tempo prima di annunciare il successore di Massimiliano Allegri in panchina. Alla fine fu scelto Maurizio Sarri, reduce dalla conquista dell’Europa League con il Chelsea e desideroso di tornare in Serie A. Ma proprio i suoi trascorsi italiani alla guida del Napoli fecero storcere il naso a molti tifosi bianconeri, che non hanno dimenticato certe dichiarazioni da ‘nemico’. A parte la sconfitta con la Lazio che è costata la Supercoppa, i risultati stanno dalla parte del tecnico toscano, al comando della classifica a pari punti con l’Inter e qualificatosi con largo anticipo per gli ottavi di finale di Champions. Eppure non sono mancate frequenti ed aspre critiche per quel ‘bel gioco’ che Sarri non è riuscito ancora a far vedere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, tutti i nomi per il post Higuain

Juventus, da Ronaldo a Rabiot e Can: il partito contro Sarri

Semplici chiacchiere da bar per la dirigenza della Juve che, semmai, è preoccupata per i troppi casi che si sono venuti a creare nello spogliatoio in pochi mesi. Diversi sono i calciatori che, a gesti o a parole, hanno espresso il proprio malumore nei confronti di Sarri: da Ronaldo dopo la sostituzione contro il Milan a Rabiot ed Emre Can che vorrebbero giocare di più fino a de Ligt che ha faticato ad imporsi ed a Mandzukic che ha già fatto le valigie per il Qatar. Una situazione inaccettabile che sta facendo riflettere su un nuovo cambio alla guida tecnica il prossimo anno. Sarri ha un’unica via per ottenere la conferma: vincere la Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, retroscena Kulusevski: preso grazie a Conte!

Calciomercato Juventus, Zidane obiettivo numero uno

Alla Juventus hanno le idee chiare sul nome giusto per raccogliere l’eredità di Sarri. Si tratta di Zinedine Zidane, con il quale c’era già stato un abboccamento prima del suo clamoroso ritorno al Real Madrid. La seconda esperienza sulla panchina delle ‘Merengues’, tuttavia, finora non è stata altrettanto positiva e si vocifera che Perez abbia già bloccato Pochettino per la stagione 2020-21. Il tecnico francese, sponsorizzato da Ronaldo, viene considerato il profilo perfetto da Paratici e Nedved: conosce già l’ambiente, sa gestire bene lo spogliatoio, è un vincente e potrebbe garantire l’arrivo di altri top player.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Raiola sbotta: che assist alla Juventus

Juventus, cartellino e ingaggio: le cifre dell’addio di CR7