Dopo l’addio ad Haaland, passato al Borussia Dortmund, nella giornata del 2 gennaio ci saranno le visite mediche del possibile acquisto bianconero: affare in dirittura d’arrivo

Non è ancora fatta ufficialmente. La Juventus non intende correre rischi come in passato con Patrik Schick, che si era fatto fotografare con la maglia bianconera durante le visite mediche, poi mai superate dal ceco per il club torinese. Domani arriverà a Torino Dejan Kulusevski, che effettuerà i test fisici come svelato da Sky Sport.

Calciomercato Juventus, l’affare Kulusevski: i dettagli

La Juventus metterà sul piatto circa 35 milioni di euro più nove di bonus che andranno all’Atalanta: il talentuoso attaccante svedese, classe 2000, però, resterà in prestito al Parma fino al termine della stagione. Altra grande operazione di mercato del club bianconero, che ha anticipato tutte le altre pretendenti che erano da tempo sul giocatore. Soltanto in vista della prossima stagione il giocatore vestirà la maglia della Juventus, che dovrà così aspettare un altro po’.

Il futuro attaccante svedese firmerà un contratto quinquennale da circa 2.5 milioni di euro. Dopo le visite mediche, ci sarà la firma sul contratto. Da tempo sulle sue tracce c’erano tanti club italiani, tra cui Inter e Napoli, e di Premier, come Arsenal e Manchester United. La sua prima parte di stagione è stata entusiasmante con 4 reti condite da sette assist vincenti in 19 partite alla sua prima vera stagione da professionista. Mercato di rivoluzioni in casa bianconera, pronta ad essere tra le protagoniste della prossima sessione invernale. Tra centrocampo ed attacco ci saranno acquisti e cessioni eccellenti in modo da riformulare al meglio la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

